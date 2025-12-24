Dolar
Dünya

ABD'den "Amerikalıların görüşlerini" sansürlemeye çalıştıkları iddiasıyla 5 kişiye vize kısıtlaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Amerikalıların görüşlerinin" sansürlenmesi için dijital platformlara baskı uyguladıkları iddiasıyla 5 kişiye vize kısıtlaması getirdi.

Nuri Aydın  | 24.12.2025 - Güncelleme : 24.12.2025
ABD'den "Amerikalıların görüşlerini" sansürlemeye çalıştıkları iddiasıyla 5 kişiye vize kısıtlaması

İstanbul

ABD Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisi Müsteşarı Sarah B. Rogers, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Rogers, paylaşımda, "Amerikalıların görüşlerinin" sansürlenmesi için dijital platformlara baskı uyguladıkları gerekçesiyle eski Avrupa Komisyonu Üyesi Thierry Breton, Dijital Nefretle Mücadele Merkezi (CCDH) Başkanı Imran Ahmed, Küresel Dezenformasyon Endeks (GDI) Başkanı Clare Melford, Almanya merkezli sivil toplum kuruluşu HateAid'in yöneticileri Anna-Lena von Hodenberg ve Josephine Ballon'a vize kısıtlaması getirildiğini belirtti.

İç Güvenlik Bakanlığı, bazı isimler hakkında sınır dışı işlemleri başlatabilir

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu 5 kişinin yabancı devletler tarafından yürütülen sansür uygulamalarını desteklediği, Amerikan konuşmacıları ve şirketlerini hedef aldıkları gerekçesiyle ABD’ye girişleri, ülkede bulunmaları veya faaliyetlerinin, ABD’nin dış politikası açısından potansiyel olarak ciddi olumsuz sonuçlar doğurabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Bu kapsamda, "küresel sansürün temsilcileri" olarak nitelendirilen kişilere vize kısıtlaması uygulandığını ve bu kişilerin ABD’ye girişlerinin engelleneceğini kaydeden Rubio, İç Güvenlik Bakanlığının bazı isimler hakkında sınır dışı işlemleri başlatabileceğine de işaret etti.

Rubio, ABD Başkanı Donald Trump’ın, "Önce Amerika" yaklaşımı doğrultusunda Amerikan egemenliğinin ihlal edilmesine karşı net bir tutum sergilediğini vurgulayarak "Yabancı sansür aktörlerinin Amerikan ifade özgürlüğünü hedef alan ülke dışı müdahaleleri bu kapsamda değerlendirilmektedir." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Rubio, benzer uygulamaların devam etmesi halinde yaptırım listesinin genişletilebileceğini de vurguladı.

AB'den X'e ceza

Avrupa Birliği (AB), ABD merkezli X sosyal medya platformuna, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle 120 milyon avro para cezası vermişti.

Kararın, X'in mavi onay işaretinin aldatıcı tasarımı, reklam havuzunun şeffaf olmaması ve araştırmacılar için kamuya açık verilere erişim sağlamaması nedeniyle alındığı belirtilmişti.

X'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk ise kararın ardından paylaştığı mesajlarda, AB'nin dağılması gerektiğini belirterek Birliği "Nazi Almanyası"na benzetmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Bu, yalnızca bir şirkete yönelik değil, Amerikan teknoloji sektörüne ve Amerikan halkına karşı bir adım. Amerikalıları çevrim içi olarak sansürleme günleri sona erdi." ifadesini kullanmıştı.

