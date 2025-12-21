Dolar
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-0 yendi. Maçın ardından basın toplantısı düzenlendi. -VTR-
logo
Dünya, Epstein dosyası

ABD Adalet Bakanlığı: Epstein dosyalarındaki Trump'a ait tüm materyaller yayınlanacak

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in dosyalarında, Başkan Donald Trump'a ait ne kadar materyal varsa hepsinin yayınlanacağını belirtti.

Mücahit Oktay  | 21.12.2025 - Güncelleme : 21.12.2025
ABD Adalet Bakanlığı: Epstein dosyalarındaki Trump'a ait tüm materyaller yayınlanacak Fotoğraf: Celal Güneş/AA

Washington

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Blanche, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in dosyalarında, Trump'a ait ne kadar materyal varsa hepsinin yayınlanacağını dile getirdi.

NBC haber kanalına konuşan Blanche, Epstein ile bağlantılı dosyalarda Trump'ın yer aldığı tüm materyallerin yayınlanacağını, ABD Başkanı'nın bu konuda "saklayacak bir şeyi olmadığını" söyledi.

Blanche, Epstein dosyalarındaki Trump'la ilgili her türlü belge ve fotoğrafın paylaşılıp paylaşılmayacağıyla ilgili soruya, "Evet, evet, bunu 3-4 kez söyledim, daha önce de söyledik ve Başkan Trump da seçilmeden önce defalarca söyledi. Seçildikten sonra da tüm yaz boyunca, 'Saklayacak hiçbir şeyim yok.' diye aynı şeyi söyledi." yanıtını verdi.

Epstein dosyalarında ister Trump olsun ister başka biri olsun herkesin fotoğrafının yayınlanacağını net şekilde ifade eden Blanche, sadece "hayatta kalan mağdurların hariç tutulacağının" altını çizdi.

Blanche, iki gün önce paylaşılan dosyalarda, Epstein'in fuhuş ağına düşmüş ve hala hayatta olan bazı kadınların da fotoğraflarının yer aldığının tespit edildiğini öne sürerek, söz konusu fotoğrafların kaldırılmasının Başkan Trump'la "hiçbir ilgisi olmadığını", bunun mağdurların avukatlarının talebi üzerine gerçekleştiğini kaydetti.

Bakan Yardımcısı, "Mükemmel bilgilere sahip değiliz. Bu nedenle mağdur hakları gruplarından bu tür fotoğraflarla ilgili bilgi aldığımızda fotoğrafı kaldırıp soruşturma başlatıyoruz." dedi.

Adalet Bakanlığı internet sitesinden 16 dosya kaldırılmıştı

ABD'de dün birçok medya kuruluşu, Trump'ın fotoğrafları da dahil 16 dosyanın Adalet Bakanlığı internet sitesinden kaldırıldığını bildirmişti.

Adalet Bakanlığı ise yanıt olarak "Ek bilgiler aldıkça yasalara uygun olarak fotoğraflar ve diğer materyaller incelenmeye ve gerektiğinde sansürlenmeye devam edecektir." açıklamasını yapmıştı.


