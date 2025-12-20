Dolar
DEM Parti heyeti, TBMM’de AK Parti’ye ziyarette bulunacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Genel Kurulu’nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi maddeleri görüşmelerinde konuşuyor.
Dünya

Trump, Suriye'deki DEAŞ unsurlarını hedef alan bir askeri operasyon başlattıklarını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DEAŞ'ın 13 Aralık'ta Suriye'de ABD askerlerini hedef alan saldırısına karşı misilleme başlatıldığını belirterek bu kapsamda bölgede örgüte ait hedeflere güçlü ve kapsamlı operasyonlar yürütüldüğünü bildirdi.

Zeynep Katre Oran, Irmak Akcan  | 20.12.2025 - Güncelleme : 20.12.2025
Ankara

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, 13 Aralık'taki saldırıya karşı başlatılan misilleme kapsamında Suriye'de bulunan DEAŞ hedeflerinin "çok güçlü şekilde" vurulduğunu belirtti.

Suriye hükümetinin operasyonlara verdiği desteğe işaret eden Trump, "Ülkeyi yeniden harika yapmak için yoğun çaba sarf eden bir liderin başında bulunduğu Suriye hükümeti, bu süreçte bizi tamamen destekliyor." ifadesini kullandı.

Trump, "Amerikalılara saldıracak kadar kötü olan tüm teröristleri uyarıyorum. ABD'ye saldırır ya da tehdit ederseniz, daha önce hiç karşılaşmadığınız kadar ağır şekilde vurulursunuz." uyarısında bulundu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), konuya ilişkin ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, Suriye'deki 70'den fazla DEAŞ hedefinin 100'den fazla hassas mühimmatla vurulduğunu bildirdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 13 Aralık'ta Suriye'de terör örgütü DEAŞ'in ABD askerlerini hedef aldığı saldırıya yanıt olarak bölgede "Şahin Gözü Operasyonu"nu başlattıklarını duyurmuştu.

Suriye'nin Palmira kentinde tek başına hareket eden bir DEAŞ üyesinin 13 Aralık'ta düzenlediği pusu sonucu 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetmiş, 3 asker ise yaralanmıştı.

Trump, Suriye'deki DEAŞ unsurlarını hedef alan bir askeri operasyon başlattıklarını duyurdu

