Dolar
42.73
Euro
50.23
Altın
4,327.47
ETH/USDT
2,848.10
BTC/USDT
87,076.00
BIST 100
11,371.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

CENTCOM: Suriye'de terörle mücadelede temmuzdan bu yana yaklaşık 80 operasyon düzenlendi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ve ortaklarının, Suriye'de terör örgütü DEAŞ dahil terörle mücadele kapsamında temmuzdan bu yana yaklaşık 80 operasyon düzenlediği belirtildi.

Aynur Şeyma Asan  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
CENTCOM: Suriye'de terörle mücadelede temmuzdan bu yana yaklaşık 80 operasyon düzenlendi

Ankara

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Suriye'deki terörle mücadele faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, ABD ve ortaklarının temmuzdan bu yana DEAŞ'ın kalıntıları dahil terörle mücadele kapsamında Suriye'de yaklaşık 80 operasyon düzenlediği, bu operasyonlarda 119 teröristin gözaltına alındığı, 14'ünün öldürüldüğü ifade edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ABD askeri personeli ve Suriye İçişleri Bakanlığının geçen ay Suriye'nin güneyinde terör örgütü DEAŞ'a ait 15'ten fazla silah deposunu tespit ve imha ettiği aktarılan açıklamada, bu kapsamda 130'u aşkın havan topu ve roket, çok sayıda tüfek, makineli tüfek, tanksavar mayını ve patlayıcı düzenek yapımında kullanılan malzemelerin imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, CENTCOM'un Suriye'de eylülde düzenlediği operasyonda, ABD'ye saldırmayı amaçladığı belirtilen "Omar Abdul Qader" isimli üst düzey DEAŞ mensubunun öldürüldüğü hatırlatıldı.

Temmuzda düzenlenen baskının ise DEAŞ'ta üst düzey bir elebaşı Ziya Zawba Muslih el-Hardani ve DEAŞ bağlantılı 2 yetişkin oğlunun ölümüyle sonuçlandığı bilgisi paylaşılan açıklamada, bu kişilerin ABD, koalisyon güçleri ve Suriye hükümeti için tehdit oluşturduğu bildirildi.

Açıklamada, bu yıl terör örgütü DEAŞ'ın ABD'de en az 11 komplo veya saldırı planladığı vurgulandı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, "Suriye'deki operasyonlar, DEAŞ'ın yeniden yapılanmasını ve ciddi tehdit teşkil etmesini engellemek için önemli." ifadelerini kullandı.

Cooper, Suriye hükümetiyle "belirli DEAŞ tehditlerine karşı koymak için" birçok işbirliği yaptıklarını belirterek, "DEAŞ ağlarının yakalanması ve yeniden yapılanmasını engellemek için" Suriye'de ortaklarıyla işbirliğini sürdüreceklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirmeler için KPSS tercihleri başladı
Konya-İstanbul Hattı'nda 13 milyon yolcu yüksek hızda seyahat etti
Ardahan'da yaşlı ve hasta çiftçiler için mobil tarım sayımı kolaylığı
Kadın cinayeti iddianamesinde "haksız tahrik ve iyi hal hükümleri uygulanmasın" vurgusu
Yüzyılın Konut Projesine başvurular yarın sona eriyor

Benzer haberler

CENTCOM: Suriye'de terörle mücadelede temmuzdan bu yana yaklaşık 80 operasyon düzenlendi

CENTCOM: Suriye'de terörle mücadelede temmuzdan bu yana yaklaşık 80 operasyon düzenlendi

Pentagon'un, ABD ordusunda kapsamlı değişiklikler yapmaya hazırlandığı iddia edildi

ABD ordusu: Suriye'de DEAŞ militanının saldırısında 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı öldü

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 92 şüpheli yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 92 şüpheli yakalandı
Kanada Suriye'yi "teröre destek veren devletler" listesinden çıkardı

Kanada Suriye'yi "teröre destek veren devletler" listesinden çıkardı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet