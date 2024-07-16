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Yaşam

YKS AYT sayısal Türkiye dördüncüsü Ayşe Tuğçe, mühendis olmak istiyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda sayısalda Türkiye 4'üncüsü olan Gaziantep Vehbi Dinçerler Fen Lisesi mezunu Ayşe Tuğçe Tepe, başarısını eksik gördüğü alanlara yoğunlaşmaya borçlu olduğunu söyledi.

Mehmet Akif Parlak  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
YKS AYT sayısal Türkiye dördüncüsü Ayşe Tuğçe, mühendis olmak istiyor Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak/AA

Gaziantep

Babası İl Milli Eğitim Müdürü, annesi sosyal bilgiler öğretmeni olan Ayşe Tuğçe Tepe, YKS'nin AYT oturumunda sayısalda 498,36419 puan alarak Türkiye 4'üncüsü olmayı başardı.

Tepe, gazetecilere yaptığı açıklamada, 8. sınıfta ders çalışmayı sevmeye başladığını söyledi.

Özellikle 11. sınıfta sayısal derslerin daha çok dikkatini çektiğini belirten Tepe, "Matematiği çok sevdim. Ben çözebildiğim, sonuca ulaştığım dersleri daha çok sevmeye başladım. Gece geç saatlere kadar istikrarlı şekilde ders çalıştım. O zamandan beri kendi hedefimi koydum. Ben arkadaşlara ilk 5 bini hedefliyorum diyordum ama içimden daha üst sıraları istiyordum. Ama bu kadar iyi yapacağımı düşünmemiştim." dedi.

Hedefine ulaşmak için istikrarlı şekilde ders çalıştığını ifade eden Tepe, eksik yönlerini tamamlamak için yoğun çaba gösterdiğini aktardı.

Ders çalışırken sık sık mola vermediğini dile getiren Tepe, şunları kaydetti:

"Derse oturunca 2-3 saat çalıştım. Sürekli araya molalar koyunca ben çalışamıyordum ve odaklanamıyordum. Herkesin metodu farklı ama benimki bu. Saatlerce ara vermeden çalıştım. Arada mola oluyor ama 3 saatte bir. Evden seslerden çok rahatız oluyordum. Etüt merkezine gittiğimde seslere alışmaya başladım. Sesli ortamda da çalışmam gerektiğini anladım. Özelikle sabahları kahve içmeden ders çalışamıyordum. Anne ve babam bu süreçte sıkıntılarımı çekti onlara gerçekten çok teşekkür ederim. Sınava başlayınca biraz heyecanlandım ama sonra odaklandım. Yapabildiğim kadar soruyu çözmeye çalıştım. Sınav sonucunun ilk öğrenince arkadaşları aradım onların sonucunu merak ettim. Annem babam benden daha çok sevindi. Tercih olarak mühendisliği istiyorum ama daha tam karar vermedim. Üniversite olarak da Boğaziçi veya Koç üniversitelerini düşünüyorum. Son olarak öğrenci arkadaşlara en büyük tavsiyem sakın vazgeçmeyin ve sürekli çalışın. Eksikliklerinizin üzerine yoğunlaşın. Benim sosyalde eksiğim vardı ona yoğunlaştım ve ful çektim. Zor diye bir şey yok yeter ki istekli olun."

Baba Yasin Tepe ise hem milli eğitim müdürü hem de baba olarak çok mutlu olduğunu söyledi.

Duygularının tarifsiz olduğunu anlatan Yasin Tepe, şöyle devam etti:

"Aslında beklediğimiz bir sonuçtu. Sorular açıklandığında bakmıştık. Tarifsiz bur duygu. İnşallah başarısı daim olsun, vatanına, milletine, bayrağına hayırlı bir evlat olacağına inancım tam. Bundan sorası önemli. Tercihler noktasında araştırmasına güveniyorum. Biz onun her zaman maddi manevi yanındayız. İnşallah ülkemizi daha güzel yarınlara taşıması dileğiyle."

Gaziantep'e son yıllarda eğitim alanında yapılan yatırımlardan bahseden Yasin Tepe, "Şu an şehrin tamamı eğitimi konuşuyor. Hem valilik hem büyükşehir belediyemiz gerçekten ilk sıralarına hep eğitim aldı. Bu da beraberinde başarıyı getirdi. Bunu çok net Gaziantep'te görebiliyoruz." dedi.

Anne Günnur Tepe ise kızının emeklerinin karşılığını aldığını ve ailecek en mutlu günlerini geçirdiklerini söyledi.

Kızının eksikliğini gören biri olduğunu anlatan Günnur, "Çok mutlu ve gurur duyuyorum. Çok çalıştı ve çok emek verdi kızım ve hak ettiği sonucu gördük. Allah bahtını açık etsin. Ayşe kendi eksiğini gören bir kız. İlkokuldan beri düzenli ve istikrarlı olarak çalışan biri. Eksiğini gördüğü yerlerde biz etütlerle destekledik. Ona yardımcı olmaya çalıştık." diye konuştu.

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