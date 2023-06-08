Dolar
23.36
Euro
25.05
Altın
1,947.86
ETH/USDT
1,838.20
BTC/USDT
26,389.00
BIST 100
5,584.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenliyor
logo
Yaşam

Yavaşlayan akıntılar ve yükselen deniz seviyeleri okyanus yaşamını olumsuz etkiliyor

İklim değişikliğinin tehdit ettiği okyanuslarda dalga boylarının değişmesi ve akıntıların yavaşlaması nedeniyle denizlerdeki biyoçeşitliliğin azalma tehlikesi devam ediyor.

Aynur Şeyma Asan  | 08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
Yavaşlayan akıntılar ve yükselen deniz seviyeleri okyanus yaşamını olumsuz etkiliyor

Ankara

Birleşmiş Milletler (BM), 8 Haziran'ı 2009 itibarıyla "Dünya Okyanuslar Günü" ilan etti. Ancak birçok ülke bu özel günü, 1992'de Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen BM Çevre ve Kalkınma Konferansı'ndan bu yana kutluyor.

8 Haziran Dünya Okyanus Günü'nün bu yılki teması, okyanusların karşı karşıya bulunduğu tehlikelere dikkati çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla "Okyanus Gezegeni: Dalgalar Değişiyor" olarak belirlendi.

Dünyanın yüzde 70’ini kaplayan okyanuslar, oksijen ihtiyacının yüzde 50’sini karşılayarak yeryüzündeki her organizmanın yaşamını destekliyor.

Avrupa'nın kuzeybatısının ısınmasını sağlayan Körfez Akıntısı'nın temelini oluşturan ve ısı, besin ve okyanus yaşamını destekleyen maddeleri taşıyan Atlantik Meridyonel Devinim Dolaşımı (AMOC), iklim değişikliği nedeniyle 1000 yılın en zayıf seviyesine geriledi.

Atlantik Okyanusu boyunca kuzeyden güneye uzun bir döngü niteliğindeki AMOC'nin, yakın gelecekte tamamen durmasından endişe ediliyor.

Dolaşımın tamamen durmasının Güney Afrika’daki yağmur alanlarının değişmesi, dolayısıyla milyonlarca insanın kıtlıktan muzdarip olması ve deniz seviyelerinin yükselmesi gibi sonuçlara yol açmasından endişe duyuluyor.

Deniz seviyelerinin yükselmesi doğal afet riskini ve şiddetini arttırıyor

UNESCO’nun "The Courier" dergisinin "Okyanus: Dalgaların Yönünü Değiştirme Zamanı" adlı Ocak-Mart 2021 sayısının İklim Merkezi’ndeki bir çalışmadan aktardığı verilere göre, deniz seviyelerinin yükselmesiyle tehlike altındaki kişi sayısı 3 katına çıktı.

Tahminlere göre, 21. yüzyılın sonuna doğru deniz seviyeleri yüksek hızla yarım ila bir metre yükselerek kıyı kesimlerde daha sık ve şiddetli sellere sebep olacak.

Çalışmada, karbon emisyonunu azaltmanın şiddetli doğal afetlerin önlenebilmesinin yanı sıra iklim değişikliğinin teşkil ettiği diğer riskleri de azaltabileceği aktarıldı.

2005-2017 yıllarında kıyı kesimlerde karanın yüzde 37’si erozyon ve seller nedeniyle yok oldu.

Dünyadaki biyoçeşitlilik kaybının ana sebebi, değişen iklim alanları olacak

2023’te yayınlanan Dünya Ekonomi Forumu Küresel Risk Raporu’na göre, küresel ısınma 1,5 ya da 2 dereceyle sınırlanamazsa yakın gelecekte doğal afetler, ısı ve yağış değişiklikleri biyoçeşitlilikteki kaybın ana sebebi haline gelecek.

Deniz yaşamının iyileştirilmesini hedefleyen Sürdürülebilir Kalkınma için Okyanus Bilimi On Yılı (2021-2030) planının yılda 10-20 milyon dolarlık yatırım hedefinden, okyanustan faydalanan toplumlar yararlanacak.

"Açık Deniz Anlaşması okyanusları korumak için hukuki bir yol"

Greenpeace International’da Küresel Proje Lideri Louisa Casson, AA muhabirine, okyanusları korumak için atılan adımları anlattı.

AMOC'nin el değmemiş okyanuslara zararlı atıklar taşıma ihtimaline karşın önlemleri karada almaya başlamak gerektiğini belirten Casson, BM’de imzalanan Açık Deniz Anlaşması'nın okyanusları korumak için "hukuki bir yol" niteliğinde olduğunu ifade etti.

20 yıl süren görüşmelerin sonunda 4 Mart 2023’te imzalanan anlaşma kapsamında, “30x30 Okyanusları Koruma Planı” ile 2030’a kadar okyanusların en az yüzde 30’unun yeniden canlandırılması hedefleniyor.

Casson, belirli iklim bölgelerinde yaşayan deniz hayvanlarının iklim alanların değişmesiyle habitatlarını terk edip iklimin kaydığı bölgelere doğru yol almasının okyanuslardaki biyoçeşitliliğe ve besin zincirine de zarar verdiğine dikkati çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gurbetçilerin sınır kapılarından geçişleri hızlanacak
Aybüke öğretmenin katledilmesinin üzerinden 6 yıl geçti
Ege Denizi'nde geri itilen düzensiz göçmenler için kurtarma operasyonları sürüyor
Suriye ve Yunanistan sınırında 3 terörist yakalandı
Diyarbakır'ın Lice kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Yavaşlayan akıntılar ve yükselen deniz seviyeleri okyanus yaşamını olumsuz etkiliyor

Yavaşlayan akıntılar ve yükselen deniz seviyeleri okyanus yaşamını olumsuz etkiliyor

Dünya Çevre Günü, bu yıl "plastik kirliliğine çözüm" temasıyla kutlanacak

BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Bangladeş'te milyonlarca kişi iklim değişikliği, enflasyon ve Kovid-19 nedeniyle "yeni yoksul" oldu

Bangladeş'te milyonlarca kişi iklim değişikliği, enflasyon ve Kovid-19 nedeniyle "yeni yoksul" oldu
Türk buğday sektörü için kapsamlı yol haritası geliştirildi

Türk buğday sektörü için kapsamlı yol haritası geliştirildi
Çevreciler AB binasına dev afiş astı

Çevreciler AB binasına dev afiş astı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet