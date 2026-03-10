Yaren leylek ve Adem amcadan DMD hastası Yağız Efe'nin kampanyasına videolu destek
Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaşayan DMD hastası Yağız Efe'ye destek olmak amacıyla, balıkçı Adem Yılmaz ve Yaren leyleğin yer aldığı farkındalık videosu hazırlandı.
Bursa
Karacabey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 4 çocuklu Erim ailesinin üçüncü çocuğu Yağız Efe’ye, geçen haziran ayında kaslarda ilerleyici zayıflamaya yol açan ve hayati risk taşıyan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) tanısı konuldu.
Mustafa ve Hafize Erim çifti, çocuklarının yurt dışında tedavi görebilmesi için Valilik onaylı yardım kampanyası başlattı.
Yaklaşık 6 aydır devam eden kampanya kapsamında, gerekli tedavi bedelinin toplanabilmesi amacıyla Karacabey Belediyesi öncülüğünde, ilçenin simgelerinden Yaren leylek ile “Adem amca” olarak tanınan balıkçı Adem Yılmaz’ın yer aldığı farkındalık videosu hazırlandı.
Paylaşılan videoyla Yağız Efe'nin tedavisi için yürütülen kampanyaya destek çağrısı yapıldı.