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Yaşam

Vatandaşlar, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde 101 metrelik Türk bayrağı ile yürüdü

Çorum’un Osmancık ilçesi ve Hakkari'nin Çukurca ilçesi ile Mersin'de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla Bayrak Yürüyüşü düzenlendi.

Emrah Akıllı, Aleyna Coşkun, Mehmet Dayan  | 28.10.2024 - Güncelleme : 28.10.2024
Vatandaşlar, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde 101 metrelik Türk bayrağı ile yürüdü Fotoğraf: Emrah Akıllı - AA

Çorum/Mersin/Hakkari

Çorum’un Osmancık ilçesinde Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla Bayrak Yürüyüşü düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlar, 101 metre uzunluğunda Türk bayrağıyla yürüyüş yaptı.

Tarihi Koyunbaba Köprüsü'nden başlayarak Hükümet Konağı'na kadar devam eden yürüyüşe, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüş sonunda Hükümet Konağı önünde tören gerçekleştirildi.

Burada Osmancık Kaymakamı Furkan Duman ile Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Mersin'de 101 metre Türk bayrağıyla Cumhuriyet yürüyüşü düzenlendi

Mersin'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 101 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş yapıldı.

Mersin Valiliğince düzenlenen etkinlik, Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Mersin İdman Yurdu Meydanı'ndan başladı.

Katılımcıların 101 metrelik Türk bayrağını taşıdığı yürüyüş Suphi Öner Öğretmenevi'nde son buldu.

Etkinliğin sonunda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Pehlivan, yaptığı konuşmada, şanlı ve mübarek Türk bayrağının çok kıymetli olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yılını coşkuyla kutladıklarını ifade eden Pehlivan, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz bayrağımızı en yukarıda, göklerde tutmaya devam edecekler. Tarih yürüyüşümüzü, gelecek yürüyüşümüze gençlerimizle birlikte dönüştürüyoruz. Atalarımızdan miras aldığımız aziz vatanımızı gelecek nesillere daha güçlü şekilde teslim edeceğiz. İlelebet bağımsız ve bir olarak Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümlerini kutlamayı temenni ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla, rahmetle yad ediyorum."

Çukurca'da "Bayrak Yürüyüşü" yapıldı 

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Bayrak Yürüyüşü" düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Büstüne çelenklerin sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ardından Kaymakam Mert Kumcu, 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Büyük Köroğlu, Belediye Başkanı Nazmi Demir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İbrahim Çolak, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük'ün de aralarında bulunduğu katılımcılar, Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi.

Katılımcılar, Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan 101 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla Gençlik Merkezi'nin önüne kadar yürüdü.

"TUSAŞ şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" yazılı pankartın da taşındığı yürüyüşe, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, asker, polis ve vatandaşlar katıldı.

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