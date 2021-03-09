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Yaşam

Vantrilok öğretmen, Anadolu kültürünü 'Erzurum ağzı' ile oynattığı kuklalarla gelecek kuşaklara aktarıyor

Erzurum'da, 11 yıllık okul öncesi öğretmenliğinin ardından aldığı eğitimle vantrilok olan Betül Ölmez, çocuklar için kukladan "Akasya" ve "Çınar", yetişkinler için de "Gülbeyaz Nine" karakterlerini oluşturdu.

İsmail Hakkı Demir   | 09.03.2021
Vantrilok öğretmen, Anadolu kültürünü 'Erzurum ağzı' ile oynattığı kuklalarla gelecek kuşaklara aktarıyor Fotoğraf: İsmail Hakkı Demir/AA

Erzurum

Erzurum'da okul öncesi öğretmeni ve vantrilok Betül Ölmez, kuklalara farklı kültürel karakterler kazandırarak çocuklara ve yetişkinlere Anadolu kültürünü Erzurum ağzıyla anlatıyor.

Vantrilok öğretmen, Anadolu kültürünü "Erzurum ağzı" ile oynattığı kuklalarla gelecek kuşaklara aktarıyor

Erzurum'da okul öncesi öğretmeni ve vantrilok Betül Ölmez, kuklalara farklı kültürel karakterler kazandırarak çocuklara ve yetişkinlere Anadolu kültürünü Erzurum ağzıyla anlatıyor. ( İsmail Hakkı Demir - Anadolu Ajansı )

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Anadolu Masal Evi'nde görev yapan 11 yıllık okul öncesi öğretmeni Betül Ölmez, kuklalarla öğrencilerine daha faydalı olabilmek amacıyla vantrilokluk, tiyatro ve yaratıcı drama eğitimleri aldı.

Yaptığı kuklalarla "Akasya" ve "Çınar" karakterini oluşturarak öğrencilerini hem eğlendirip hem eğiten Ölmez, vatandaşlara da hem Erzurum hem de Anadolu kültürünü anlatmak için yine kukladan Gülbeyaz Nine karakterini oluşturdu.

Hem çocukların hem de yetişkinlerin ilgisini çeken Ölmez'in bu çalışması, Türkiye genelinde birçok projeye konu olmasının yanı sıra okullarda da çevrim içi ortamda öğrencilere sunuluyor. Betül öğretmen, Erzurum Başarıyı Artırma Programı (ERBAP) kapsamında da yetim çocuklara kukla kiti temin ederek kukla yapımı ve eğitimi veriyor.

"Akasya ve Çınar" karakterlerinin söylediği çocuk şarkısıyla öğrencilerin dikkatini çeken, zaman zaman Erzurumlu kadınların yöresel kıyafeti "ehram" giyinen Gülbeyaz Nine karakteriyle tarih kokan bir masala dönüştürdüğü kuklaları ilgi gören Ölmez, bu karakterler ile canlandırdığı vatan ve şehitlik temalarıyla izleyenleri büyülüyor.

Çevrim içi olarak çocukları eğitmeye devam eden Ölmez, yeni göreve başladığı Anadolu Masal Evi'nde de kuklalara farklı kültürel karakterler kazandırarak hem Anadolu kültürünü anlatıyor hem de eğlendirerek çocuklara geçmişle gelecek arasında bağ kuruyor.

Betül Ölmez, AA muhabirine, çocukluğundaki Susam Sokağı'nın da etkisiyle kuklaların hep dikkatini çektiğini söyledi.

Kuklalarla hem çocuklara hem de yetişkinlere faydalı olmaya çalıştığını ifade eden Ölmez, Erzurumlu olması nedeniyle özellikle bu yörenin kültürünü çocuklara anlatabilme telaşında olduğunu dile getirdi.

Kültürel değerleri Erzurum ağzıyla yeni nesillere anlatıyor

Karakterlerin oluşumuna ilişkin değerlendirmede bulunan Ölmez, "Bunu yaparken de köylerimizi gezip yaşlılarımızdan örnekler aldım. Gözlemler yaptım. Ortaya Gülbeyaz Nine gibi karakter çıktı. Anadolu'yu, kültürümüzü ve değerlerimizi masallar aracılığıyla yeni nesillerimize Erzurum ağzıyla anlatıyorum. Kendi yöremizin ünlü yiyeceklerini, masallarını, karakterlerini, kültürel öğelerini ve geçmişini çocuklarımıza Gülbeyaz Nine ile bir köprü kurarak aktarmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Oluşturduğu 3 karakteri, oynattığı kuklalarda 3 farklı ses çıkartarak seslendirdiğini vurgulayan Ölmez, gelecekte daha güzel çalışmalar yaparak topluma faydalı olmak istediğini belirtti.

Yakında vantrilok kurum içi eğitimi de vereceğine değinen Ölmez, "Erzurum tarihi ve kültürüne ilişkin yeni karakter çalışmaları yapıyorum. Kuklaların, bu karakterlerin devamı gelecek. Amacımız bunu eğitimle birleştirmek. Büyüklerin de ilgisini çekiyor. Özellikle okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklara, kendi kültürlerini unutturmamak, kültürleriyle birleştirerek aslında eğlendirirken eğitmek istiyorum." diye konuştu.

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