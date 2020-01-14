Euro
6.54
Dolar
5.88
BIST 100
121,297.10
Altın
1,545.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Vanlı çocuklar kızak ve bidonlarla karı eğlenceye dönüştürüyor

Kış mevsiminin çetin geçtiği Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışını çocuklar, kızak ve bidonlarla eğlence aracına dönüştürdü.

Zafer Tayfur   | 14.01.2020
Vanlı çocuklar kızak ve bidonlarla karı eğlenceye dönüştürüyor Fotoğraf: AA/Zafer Tayfur

Van

Van'ın Başkale ilçesinde çocuklar, karlı tepelerden kızak ve bidonlarla kayarak eğleniyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği yerlerden Başkale'de son günlerde etkili olan kar, büyükler için çileye dönüşürken, çocukların yüzünü güldürüyor.

Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu ilçede okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar, büyüklerinin yaptığı kızakların yanı sıra su bidonlarını alarak Yeni Mahalle'deki karlı tepelere akın etti.

Daha hızlı kaymak için tahtadan yaptıkları kızakların ayağına şiş ve plastik su boruları takan çocuklar, defalarca tepeye tırmanıp daha hızlı inebilmek için birbirleriyle yarıştı.

Çocuklardan Şevket Tekin, karın yağmasıyla mutlu olduklarını ve arkadaşlarıyla tepeye gelerek kaydıklarını söyledi.

Kızakla kaymanın çok eğlenceli olduğunu belirten Tekin, "Tatil olduğu için arkadaşlarımızla bir araya geldik. Buradaki tepeye çıkarak kayıyoruz. Güzel zaman geçiriyoruz." dedi.

Serdar Ertaş da okulların tatil olduğu haberini alır almaz arkadaşlarıyla tepeye gelerek kaymaya başladıklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD-İran krizindeki üç kritik soru: Hangi İran? Nasıl bir İran? Kimin İran’ı?
Suudi Arabistan’ın Libya politikası ve Türkiye karşıtlığının arka planı
Türkiye’nin savunmada 2020’lere bakışı umut veriyor
Batı medyasının Türk-Rus gerilimi beklentisi boşa çıktı
Tayvan seçimlerinde zafer Tsai'nin

Benzer haberler

Vanlı çocuklar kızak ve bidonlarla karı eğlenceye dönüştürüyor

Vanlı çocuklar kızak ve bidonlarla karı eğlenceye dönüştürüyor

Akdamar 'beyaz gelinliğini' giydi

Murat Dağı'ndaki pistler kayak tutkunlarını bekliyor

Firari cinayet zanlılarını yakalamak için kılıktan kılığa girdiler

Firari cinayet zanlılarını yakalamak için kılıktan kılığa girdiler
Tunceli'de çocukların karlı tepelerde kızak keyfi

Tunceli'de çocukların karlı tepelerde kızak keyfi
Van'ın Başkale ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi

Van'ın Başkale ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi