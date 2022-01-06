Ürdünlü akademisyenin geleneksel yöntemlerle yaptığı ev meraklıların uğrak yeri oldu
Ürdünlü akademisyen Nazzal'ın uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra doğduğu kent El-Mefrak'a dönerek doğayla uyumlu malzemelerden geleneksel mimariye uygun şekilde yaptığı ev hem görsel hem de yapı yöntemi açısından büyük ilgi görüyor.
El-Mefrak
Ürdünlü akademisyen Hamed Yusuf Nazzal, 1998'de İskoçya'nın Glasgow Üniversitesinde İngiliz edebiyatı alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı ve ABD'de 11 yıl öğretmenlik yaptı.
Bir ABD dergisinde medya sorumlusu ve yazı işleri müdürü olarak da görev yapan Nazzal'ın, yayınlanmış 200'e yakın makalesi ve melez edebiyat konusunda birçok yayını bulunuyor.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 5 yıl tercümanlık yaptıktan sonra 2016'da ülkesine dönen Nazzal, kendisine akademik hayatından tamamen farklı bir yol çizdi.
Evin yapımında çamur, arpa samanı, kül ve keçi kılı kullandı
Nazzal'ın çamur ve samandan yaptığı ev, bugünlerde "eskinin modern yorumunu" görmek isteyenlerin ilgiyle ziyaret ettiği bir yer haline geldi.
Ürdünlü akademisyen, 2009'da Mefrak'ın El-Fudeyn bölgesinde 35 bin dinara satın aldığı 750 metrekarelik arsada yapımına başladığı evin iskeletini 2 yılda tamamladı.
200 metrekare alana sahip kubbe şeklindeki evini bitirmek ve hayalindeki mimariyi hayata geçirmek için 3 yıl daha çalışan Nazzal, 2021'de tamamlanan evin yapımında beton malzemeler yerine çamur, arpa samanı, kül ve keçi kılı kullandı.
Her birinin üzerinde kubbe olan beş odadan oluşan ve bazı durumlarda uzmanlara danışılarak inşa edilen evin odaları standart ölçülere dayanmıyor, bu nedenle yükseklikleri 3,5 ile 7,75 metre arasında değişiyor.
Nazzal'ın evi kısa sürede eski yapı yöntemini modern mimaride uygulamak isteyenlerin uğrak noktası haline geldi.
Akademik kariyerinden uzak bir konu olmasına rağmen Nazzal, ülke içinden ve dışından gelen birçok kişiye bu konudaki deneyimlerini paylaşıyor.
"Kışın sıcak, yazın serin, düşük maliyetli, sürdürülebilir ve uzun ömürlü bir yapı"
Nazzal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Evim, çamurdan yapılmış ilk modern yapı. Bu yapı yaşanabilirliğini, hem bedene hem de ruha uygunluğunu kanıtladı. Bu yapı ayrıca hava koşullarına uyum sağlayan, kışın sıcak, yazın serin, düşük maliyetli, sürdürülebilir ve uzun ömürlü olma özelliğine sahip." dedi.
Çamurdan yapılması sebebiyle duvarların nefes alan, genişleyen, büzüşen ve hava faktörlerine uyum sağlayan özellikte olduğuna işaret eden Nazzal, şunları kaydetti:
"Bu fikir, bilimsel çalışma veya pratik deneyim olmadan ortaya çıktı ancak inşa etmenin en iyi yolunun doğa ile uyum olduğunu da kanıtladı."
Söz konusu evin basitliğine rağmen 40 bin Ürdün dinarına (yaklaşık 56 bin dolar) mâl olduğunu aktaran Nazzal, maliyetin yüksek olmasını ise çalışmanın deneyselliğine ve bazı hatalar yapmalarına bağladı.
Nazzal, bireysel çabayla yapılan bu evin eski inşaat tekniklerini merak edenler için turistik bir alana dönüştüğünü kaydetti.
Ürdünlü akademisyen ayrıca, binlerce yıl öncesinde de kullanılan toprak, saman, keçi kılı ve külden ibaret olan ve halkın büyük ilgisini gören bu yapıyı yetkililerin de dikkate almasını beklediğini söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.