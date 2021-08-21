Dolar
8.49
Euro
9.93
Altın
1,781.30
ETH/USDT
3,270.00
BTC/USDT
48,616.00
BIST 100
1,444.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

'Uluslararası 2. Kapadokya Balon Festivali' için Nevşehir'de üretilen 'roket balon'un test uçuşu yapıldı

Behçet Alkan   | 21.08.2021
'Uluslararası 2. Kapadokya Balon Festivali' için Nevşehir'de üretilen 'roket balon'un test uçuşu yapıldı Fotoğraf: Behçet Alkan / AA

Nevşehir

Nevşehir'in Ortahisar beldesinde sıcak hava balonu imal eden firma tarafından roket figürlü sıcak hava balonu üretildi. Test uçuşu başarıyla gerçekleştirilen "roket balon" gelecek hafta düzenlenecek olan "Uluslararası 2. Kapadokya Balon Festivali'nde çok sayıda figürlü balonla birlikte bölge semalarında uçacak.

Yerli imkanlarla sıcak hava balonu üretimi yapan Pasha Balloons tarafından imal edilen roket figürlü balon, test uçuşu için Avanos ilçesine getirildi. Yapılan hazırlıkların ardından gökyüzüne yükselen sıcak hava balonu bölge semalarına renk kattı. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Halis Aydoğan, gazetecilere, ilkini 2019 yılında düzenledikleri balon festivalinin ikincisini 27-29 Ağustos'ta gerçekleştireceklerini, festival için firmalarında çeşitli figürlerde sıcak hava balonu üretimi yaptıklarını belirtti.

Firma olarak yurt içi ve yurt dışındaki talepler doğrultusunda sıcak hava balonu ürettiklerini aktaran Aydoğan, organize ettikleri festival ile de dünyada en yoğun balon uçuşunun yapıldığı bölgeye dikkati çektiklerini söyledi.

Festivale İspanya ve Portekiz'den de katılımların olacağını kaydeden Aydoğan, "Ürettiğimiz ilk özel şekilli balonlar ve yurt dışından gelecek olan sıcak hava balonlarının katılımıyla festival düzenleyeceğiz. Firma olarak, kalp, roket ve Türk Bayrağı şeklinde üç figürlü balon üretmeyi başardık. Bu balonlar ortalama 3-4 ayda üretiliyor. Roket şeklindeki balonu üç ayda ürettik. 6 yaşındaki oğlum Metehan'ın 'Neden roket şeklinde balonumuz yok?' demesinin ardından tasarladık. Türkiye'deki ilk balonu üretmemizin ardından milliyetçiliğimizi de göstermek adına Türk bayrağı şeklinde de balon ürettik. Bu dünyanın uçan en büyük Türk bayrağı olacak. Dünya'da sıcak hava balonuyla en yoğun uçuş yapılan nokta Kapadokya, amacımız Kapadokya'yı dünyadaki diğer balon festivallerini geçerek örnek bir balon festivali konumuna getirmektir." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya'da yerel yöneticilerden Kovid-19'a karşı 'kapanma' çağrısı
Fransa'da son 24 saatte 22 bin 319 Kovid-19 vakası kaydedildi
Küba kendi geliştirdiği iki Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Hindistan'da yerli üretilen 'dünyanın ilk DNA bazlı' Kovid-19 aşısına acil kullanım izni verildi

Benzer haberler

Nevşehir'de üretilen 'roket balon'un test uçuşu yapıldı

Nevşehir'de üretilen 'roket balon'un test uçuşu yapıldı

Çocukluğundaki oyuncak özlemi koleksiyon sahibi yaptı

Tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'de ortaya çıkarılan at ahırı müzeye dönüştürülüyor

Nevşehir'deki 14 sivil toplum kuruluşundan ortak 'aşı yaptırın' çağrısı

Nevşehir'deki 14 sivil toplum kuruluşundan ortak 'aşı yaptırın' çağrısı
Kapadokya'yı 7 ayda 854 bin turist gezdi

Kapadokya'yı 7 ayda 854 bin turist gezdi