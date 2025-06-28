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Kültür

Klasik otomobil tutkunları Ürgüp'te buluştu

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde klasik otomobil tutkunlarını bir araya getiren "Classic Mercedes Festivali" gerçekleştirildi.

Behçet Alkan  | 28.06.2025 - Güncelleme : 28.06.2025
Klasik otomobil tutkunları Ürgüp'te buluştu Fotoğraf: Alpaslan Körükcü/AA

Nevşehir

Ürgüp Belediyesi ile Classic Mercedes Kulübü işbirliğinde, Ürgüp Festival Alanı'nda düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaklaşık 500 klasik Mercedes sahibi, otomobilleriyle katıldı.

Etkinlik alanını ziyaret eden vatandaşlar otomobilleri inceleyip, fotoğraf çektirdi.

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Festival kapsamında, klasik otomobillerden oluşan konvoy ilçe merkezini turladı.

Classic Mercedes Kulübü Başkanı Fuat Süslü, AA muhabirine, her yıl farklı bir kentte buluşma programı organize ettiklerini, bu yıl ise Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da bir araya geldiklerini belirtti.

Vatandaşların etkinliğe gösterdiği ilgiden memnun olduklarını kaydeden Süslü, "Amacımız klasik otomobilleri bir araya getirmenin yanı sıra ülkenin farklı şehirlerindeki klasik otomobil tutkunlarını da buluşturmak. Edirne'den Ardahan'a inanılmaz bir teveccüh oldu. Burada gönüllere de hitap ediyoruz. Klasik tutkunlarının kucaklaşmasına da vesile oluyoruz." dedi.

Festival alanını ziyaret edenlerden Abdulkerim Kolat ise araçların her birinin farklı özelliklere sahip olduğunu ifade etti.

İstanbul'dan tatil için geldiği bölgede klasik otomobillerle karşılaşmanın heyecan verici olduğunu dile getiren Kolat, "Kapadokya ve klasik otomobiller bir arada bulunuyor. Herkesin, hayatında böyle bir etkinliği tecrübe etmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada müthiş güzellikte bir atmosfer var." diye konuştu.

Festivale 1980 model klasik otomobiliyle katılan Güneş Doğan da farklı şehirlerden ortak hobiye sahip kişilerle bir araya gelmenin keyifli olduğunu belirterek, "Başka klasik araçlara da bindim ama bizimki mükemmel. Bununla doğada gezmeyi çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Klasik araç tutkunlarından Ali Şirin ise nostalji meraklılarının bu tür etkinliklere katılmalarını tavsiye etti.

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