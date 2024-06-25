Dolar
33.00
Euro
35.38
Altın
2,335.09
ETH/USDT
3,372.70
BTC/USDT
61,167.00
BIST 100
10,666.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile ortak basın toplantısı düzenliyor CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
logo
Yaşam

Tuz Gölü kuluçkalardan çıkan yavru flamingolarla şenlendi

Dünyada flamingoların kuluçkaya yattığı en önemli sulak alanlar arasında bulunan Tuz Gölü'nde, bir süre önce dünyaya gelen yavrular, kanat çırpmaya hazırlanıyor.

Hacı Özkan, Zekeriya Karadavut  | 25.06.2024 - Güncelleme : 25.06.2024
Tuz Gölü kuluçkalardan çıkan yavru flamingolarla şenlendi

Aksaray

Tuz Gölü ve çevresindeki sulak alanlara ilkbaharda gelen flamingolar, sonbahara kadar burada konaklıyor.

Flamingolar, özellikle Aksaray'ın Eskil ilçesinin güney kesmindeki alanda kuluçkaya yatıyor ve yavrularını kursaklarında biriktirdikleri sıvıyla besliyor. Üç aylık dönemde uçma denemelerine başlayan yavrular, çevre alandaki sulak alanlara dağılıyor.

Yavrularını Tuz Gölü'nde büyüttükten sonra flamingolar, sonbaharda sıcak ülkelere göç ediyor.

"Flamingolar, Tuz Gölü'nün güzelliğine ayrı bir renk katıyor"

Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, AA muhabirine, bu sene de binlerce flamingo yavrusunun kuluçkadan çıktığını, bölgede görsel şölen yaşandığını söyledi.

Kuluçkadan çıkan yavruların sağlıklı şekilde büyümesi için yakından takip ettiklerini belirten Zavlak, şöyle konuştu:

"2021'de kuraklığa bağlı olarak sular hızlıca çekilmiş ve kuluçkadan çıkan flamingo yavrularında ölümler meydana gelmişti. Aynı durumun tekrarı yaşanmaması adına Tuz Gölü'nde flamingoları rahatsız etmeden takip yaptık. Yavruların sağlıklı şekilde kuluçkadan çıkaran ebeveynler doğa harikası Tuz Gölü'nde yavrularını besliyor. Şu ana kadar bize yansıyan herhangi bir olumsuzluk yok. Bu kuşlar bizim ve bölgemiz için en önemli değer. Onları rahat ettirebilmek adına elimizden geleni yapıyoruz. Flamingolar, Tuz Gölü'nün güzelliğine ayrı bir renk katıyor. Tuz Gölü'nde beslenecek, egzersiz uçuşlarını yapacak yavrular, büyüyünce kış gelmeden sıcak ülkelere göç edecekler."

Zavlak, bu yıl bahar yağışlarıyla Tuz Gölü'nde doluluk oranında artış olduğunu ifade etti.

Bu aylarda sıcaklık dolayısıyla buharlaşmanın etkisiyle gölde daralma meydana geldiğini ancak bu durumdan flamingoların etkilenmeyeceğini aktaran Zavlak, "Şu an yavrularımızın sağlık durumları iyi. Görüntü çok iyi, herhangi bir kayıp söz konusu değil." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Karadeniz bölgesindeki 5 il için çok kuvvetli yağış uyarısı
Su kaynaklarının israf edilmemesi için tarımsal sulamanın bilinçli yapılması gerekiyor
9 günlük Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen 7 bin 216 trafik kazasında, 72 kişi hayatını kaybetti
Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Tuz Gölü kuluçkalardan çıkan yavru flamingolarla şenlendi

Tuz Gölü kuluçkalardan çıkan yavru flamingolarla şenlendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet