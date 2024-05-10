Dolar
32.21
Euro
34.69
Altın
2,363.26
ETH/USDT
2,909.60
BTC/USDT
60,811.00
BIST 100
10,218.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BM Genel Kurulu'nda Filistin'in BM üyeliğinin tekrar ele alınması talep edilen karar tasarısı görüşülüyor. BM Genel Kurulu'nda Filistin'in BM üyeliğinin tekrar ele alınması talep edilen karar tasarısı görüşülüyor.
logo
Yaşam

Türkiye'nin kuzey batısında gölgede kalmış turizm alanı Saros Körfezi'ne ilgi artırılacak

Edirne Valisi Yunus Sezer, Saros Körfezi'nin, yapılacak hamlelerle turizmde yıldızlaşacağını belirtti.

Gökhan Balcı  | 10.05.2024 - Güncelleme : 10.05.2024
Türkiye'nin kuzey batısında gölgede kalmış turizm alanı Saros Körfezi'ne ilgi artırılacak

Edirne

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, hazırlanan turizm master planının iyi bir şekilde işletilmesiyle bölgenin turizmden alacağı payı katlayacağını söyledi.

Kara yolunun düzenlenmesi başta olmak üzere pek çok yatırımın bölgenin cazibe merkezi olması için yapıldığını ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Enez - Keşan kara yolunun ihalesi yapıldı. Bugün, yarın başlayacaklar. Yolla birlikte burada büyük bir köprü yapılacak. Bu bölgeye yazın 400-500 bin nüfus geliyor. Bizim ana yolla sahil arasındaki yolları da hızlı bir şekilde iyileştirmemiz ve yeniden yapmamız lazım. Bu bölge, Türkiye'nin parlayan bir yıldızı olacak. Eğer şu master planını biz düzgün bir şekilde işletebilirsek, yerine getirebilirsek, adam akıllı tesislerle, altyapıyla burayı bezeyebilirsek Keşan hattı, dediğim gibi Türkiye'nin en güzide yeri olacak.

Yani arkadaşlarımız şimdi 200 kilometrelik mavi yeşil yol şeridine çalışıyorlar. İnsanlar kış ve yaz buraya gelsinler, bisiklet yoluyla, yaya yoluyla araç yoluyla sahil yoluna 200 yüz kilometre bandını Türkiye'nin en güzel yolu olarak yapalım. Büyük işlere talip olalım, küçük işleri zaten hallederiz inşallah."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'daki selde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi
Van'da çığın şarampole sürüklediği minibüs günler sonra kar altından çıkarıldı
Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
Ebrar Sitesi B Blok soruşturmasına ilişkin yeni bilirkişi raporu hazırlandı
Üniversitelerde Filistin'e destek eylemleri sürüyor

Benzer haberler

Türkiye'nin kuzey batısında gölgede kalmış turizm alanı Saros Körfezi'ne ilgi artırılacak

Türkiye'nin kuzey batısında gölgede kalmış turizm alanı Saros Körfezi'ne ilgi artırılacak

Almanya'da mahkeme, hükümetten İsrail'e yapılan silah sevkiyatının kriterlerini açıklamasını istedi

'1 Mayıs'ta tüm paydaşlarımızla daha fazla dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz'

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet