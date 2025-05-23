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Politika

Aydın Ayaydın'dan CHP Grup Başkanvekili Başarır'ın açıklamasına tepki

Son yerel seçimde AK Parti’nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Aydın Ayaydın, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın açıklamasına ilişkin, "Bu yakıştırmaları akıl ve mantıkla bağdaştırmak mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Durmuş Genç  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
Aydın Ayaydın'dan CHP Grup Başkanvekili Başarır'ın açıklamasına tepki

Muğla

Ayaydın, yazılı açıklamasında, soru formatında bile olsa, adının usulsüz ihale ya da benzeri herhangi bir yasa dışı faaliyetle ilişkilendirilmesinin Ali Mahir Başarır ya da başka bir kimsenin haddine olmadığını, ismi üzerinden siyasi polemik üretmeye çalışanların önce aynaya dönüp kendilerine bakmaları gerektiğini kaydetti.

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Ayaydın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Başarır’ın ima ettiği şekilde ne herhangi bir ihaleyle ne de başka bir işlemle bağlantılı bir suistimalle ilgim olmuştur, hayatım boyunca da olmayacaktır. Bu yakıştırmaları akıl ve mantıkla bağdaştırmak mümkün değildir. Açık ya da örtülü biçimde bu tür iftira ve imalarda bulunan herkes, Ali Mahir Başarır dahil, hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Alnım açık, başım dik, gocunacak hiçbir şeyim yoktur. AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a olan bağlılığım, hiç kimse tarafından tartışmaya açılamaz. Muğla’daki vatandaşlarımıza da, siyasi görüş ayırt etmeksizin elimden gelen tüm katkıyı ve hizmeti sunmaya kararlılıkla devam edeceğim."

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