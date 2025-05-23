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Politika

Bahçeli: Türkiye'nin Sayın Erdoğan'a çok ihtiyacı olduğu tartışmasız tarih ve hayat gerçeğidir

İsmet Karakaş  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
Bahçeli: Türkiye'nin Sayın Erdoğan'a çok ihtiyacı olduğu tartışmasız tarih ve hayat gerçeğidir

Ankara

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye'nin ve Türk milletinin yeni yüzyılın yol haritasını çizen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok ihtiyacı olduğu tartışmasız tarih ve hayat gerçeğidir." açıklamasında bulundu.

Bahçeli, "Derdi vatan ve millet olan bir Cumhurbaşkanının yolundan caymaya hakkı yoktur. Bu durum bugünkü şartlarda ne ülke ne de bölgesel ve küresel gelişmelerle uyumludur." dedi.

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