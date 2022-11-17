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Yaşam

Türkiye mezunu Nijeryalı Asma'u, ülkesindeki genç kızlara kodlama eğitimi veriyor

Türkiye'de lisans ve yüksek lisansını tamamlayan Nijeryalı Muktar Aliyu Asma'u, buradaki 6 yıllık eğitim süreci boyunca öğrendiklerini ülkesindeki genç kızlara aktarıyor.

Adam Abu-bashal   | 17.11.2022
Türkiye mezunu Nijeryalı Asma'u, ülkesindeki genç kızlara kodlama eğitimi veriyor Fotoğraf: Adam Abu-bashal/AA

Abuja

İstanbul'da Bahçeşehir Üniversitesinde Yazılım Mühendisliği Bölümü'nde lisans ve daha sonra Bilişim Teknolojileri Bölümü'nde de yüksek lisan yapan Asma'u, eğitim döneminde İstanbul Koç Üniversitesinde gördüğü bilişim eğitim programından esinlenerek Nijerya'daki genç kızlara kodlama eğitimi vermeye başladı.

Türkiye'de edindiği tecrübelerle Nijerya'da farklılık yaratmak istiyor

Microsoft Nijerya ofisinde de çalışan Asma'u, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesindeki gençleri teknolojiyle tanıştırmak ve Türkiye'de elde ettiği tecrübelerle Nijerya toplumunda farklılık yaratmak istediğini belirtti.

Yüksek lisans eğitimi sırasında Koç Üniversitesinde çalıştığını anlatan Asma'u, "Yaz mevsiminde üniversitede çocuklar için düzenlenen Bilişim Yaz Kampı eğitim programını gördüm ve hoşuma gitti. 'Ben de bunun aynısını neden ülkemde yapmayayım?' diye kendime sordum." dedi.

Asma'u, Koç Üniversitesinde programı organize eden kişilerle görüştüğünü ve nasıl başlayacağına ilişkin bilgi aldığını kaydetti.

"Gençlere bilgisayar eğitimi vermeyi üzerimde bir sorumluluk olarak gördüm"

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde kız çocuklarının bu tür kodlama ve bilgisayar konularını öğrenmelerinin çok önemli olduğuna işaret eden Asma'u, bu nedenle gençlere bilgisayar eğitimi vermeyi sorumluluğu olarak gördüğünü söyledi.

Asma'u, 2018'de "Kodlama Kampı" isimli programı başlattığını belirterek, "Bu programlarla, özellikle genç kızlara kodlamanın nasıl yapıldığını öğretiyorum. Maiduguri'de, Boko Haram saldırıları nedeniyle yerinden edilen kız çocuklarına bilgisayar kullanma yeteneği de kazandırdım." diye konuştu.

Programın ücretsiz olduğunu ve şimdiye kadar çok sayıda genç kıza kodlama eğitimi verdiğini anlatan Asma'u, şunları kaydetti:

"Yaşadığım bölgede kadınların sadece ev hanımlığı ya da kolay işler yapabilecekleri düşünülüyor. Oysa kadınlar bunun çok daha ötesini yapabiliyorlar. Bu nedenle, genç kızlara bu eğitimi vermeye çalışıyorum. Mesela burada çalıştığım yerde tek kadın benim. Bu düşünceyi değiştirmeye çalışıyorum."

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