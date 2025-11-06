Dolar
42.11
Euro
48.74
Altın
3,986.40
ETH/USDT
3,313.40
BTC/USDT
101,368.00
BIST 100
11,073.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, terörle mücadeleyi artırarak ülkeyi ileriye taşıyacaklarını söyledi

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, hükümetinin terörizm ve suçla mücadeleyi yoğunlaştırarak ülkeyi ileriye taşımakta kararlı olduğunu belirtti.

Adam Abu-bashal  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, terörle mücadeleyi artırarak ülkeyi ileriye taşıyacaklarını söyledi

Abuja

Başkan Tinubu, başkent Abuja'da yapılan Federal Yürütme Konseyi toplantısının ardından Maliye ve Ekonomi Koordinasyon Bakanı Wale Edun ile bir araya geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Görüşmelerin ardından açıklamalarda bulunan Tinubu, hükümetinin terörizm ve suçla mücadeleyi yoğunlaştırarak ülkeyi "Yenilenmiş Umut Gündemi" çerçevesinde ileriye taşımakta kararlı olduğunu söyledi.

Hükümetin yürüttüğü reformların yatırımcı güvenini artırdığını ve ekonomik alanda kayda değer kazanımlar sağladığını dile getiren Tinubu, "Karşı karşıya olduğumuz siyasi ve güvenlik baskılarına rağmen ülkemizi ileriye taşımaya kararlıyız." dedi.

Tinubu, ülkenin güvenlik ve ekonomik alanda ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, "Önümüzdeki görev büyük. Ancak birlik ve kararlılıkla terörizmi yenecek, müreffeh, kapsayıcı ve dirençli bir Nijerya inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da kentsel dönüşümü tamamlanan konut ve iş yerleri yarın hak sahiplerine teslim edilecek
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 76'ya çıktı
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 930 deprem konutunun hak sahipleri belirlendi
Marmaris'te ortaokul öğrencilerinden Gazze'ye turna kuşuyla barış mesajı

Benzer haberler

Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, terörle mücadeleyi artırarak ülkeyi ileriye taşıyacaklarını söyledi

Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, terörle mücadeleyi artırarak ülkeyi ileriye taşıyacaklarını söyledi

Trump'ın "Hristiyan katliamı" çıkışı Nijerya'da tepkiyle karşılandı

Trump'ın hedef aldığı Nijerya'da terör örgütleri Müslüman-Hristiyan ayrımı gözetmiyor

Trump, Nijerya'ya karşı askeri "birçok planı" olduğunu söyledi

Trump, Nijerya'ya karşı askeri "birçok planı" olduğunu söyledi
ABD Başkanı Trump'tan Nijerya'ya yardımları kesme ve askeri saldırı yapılabileceği uyarısı

ABD Başkanı Trump'tan Nijerya'ya yardımları kesme ve askeri saldırı yapılabileceği uyarısı
Nijerya'daki darbe girişimi iddiasıyla 42 asker gözaltına alındı

Nijerya'daki darbe girişimi iddiasıyla 42 asker gözaltına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet