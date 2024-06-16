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Yaşam

Türkiye Diyanet Vakfı heyetinden Açe'deki yetimhaneye ziyaret

Kurban Bayramı yardımları kapsamında Endonezya'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti, Banda Açe'nin Pidie bölgesindeki Darul Amna Mutiara Yetimhanesi'ni ziyaret etti.

Hikmet Faruk Başer  | 16.06.2024 - Güncelleme : 16.06.2024
Türkiye Diyanet Vakfı heyetinden Açe'deki yetimhaneye ziyaret

Banda Açe

Ülkedeki yardım çalışmalarına katılan vakıf üyeleri, Endonezya'nın Açe eyaletinin başkenti Banda Açe'de yetim çocuklarla bir araya geldi.

Heyet, Pidie bölgesindeki Darul Amna Mutiara Yetimhanesi'ndeki çocuklara çeşitli hediyelerle hayırseverlerin gönderdiği bayram harçlıklarını dağıttı.

Ziyarette konuşan Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü oyuncu Burak Haktanır, Türkiye'den hayırseverlerin yardımlarını Endonezya'da Müslümanlara ulaştırmak için geldiklerini söyledi.

Çocuklarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Haktanır, "Size Türk milletinin selamlarını getirdik. Burada emeği geçen hocalarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü gazeteci Mehmet Ardıç ise Pidie'de bulundukları için mutlu olduklarını ifade etti.

Eskiden Osmanlı Devleti'nin Açe'ye yardım ettiğini vurgulayan Ardıç, "Kardeşliğimiz o zamandan gelmektedir. 2004 yılında şu anki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sizleri kardeşlerinden ayırt etmedi, sizlere yandım gönderdi. Sizleri kardeşimiz gibi görüyoruz." diye konuştu.

TDV gönüllüsü ve Londra Din Hizmetleri Müşaviri Ensari Yentürk de Açe'deki çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, "İnşallan bu öğrenciler başarılı olsunlar ve Türkiye'ye okumaya gelsinler." dedi.

Darul Amna Mutiara Yetimhanesi'nin yetkilileri, TDV heyetine ziyaret için teşekkür etti.

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