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Yaşam

Türki Cumhuriyetlerden ressamlar Safranbolu'nun güzelliklerini resimlerine yansıtıyor

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatınca (TÜRKSOY) bu yıl 22.'si düzenlenen Ressamlar Buluşması, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devam ediyor.

Orhan Kuzu   | 20.08.2022
Türki Cumhuriyetlerden ressamlar Safranbolu'nun güzelliklerini resimlerine yansıtıyor

Karabük

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi evleriyle ünlü ilçede belediye ev sahipliğinde 5 Eylül'e kadar sürecek etkinlikte, Türki Cumhuriyetlerden 23 ressam çalışma yapıyor.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Belediye Başkanı Elif Köse ile Azerbaycan Cumhuriyeti TÜRKSOY Temsilcisi ve Proje Koordinatörü Elçin Gafarlı, tarihi çarşıda ve Hıdırlık Tepesi'nde çalışma yapan ressamları ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev, gazetecilere, TÜRKSOY'un her yıl Ressamlar Buluşması gerçekleştirdiğini söyledi.

Etkinliğe Türk dünyasından ressamların davet edildiğini belirten Raev, "Bu yıl 22'ncisini UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu'da yapıyoruz. Safranbolu'nun güzelliği ressamlar için büyük bir malzemedir. Türk dünyası coğrafyasından gelen ressamlar buradaki eserleri tuvallerine yansıtacak. Biz bu tuvallerde Safranbolu'nun kültürel mirasını, Türk dünyası ressamlarının fırçalarından çıkarak dünyaya tanıtacağız." dedi.

Raev, Safranbolu Belediyesi ile Safranbolu'da yeni etkinlikler yapmayı düşündüklerini dile getirerek, "Safranbolu'nun UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almasını dikkate alarak Türk dünyasının diğer ülkelerinde UNESCO listesinde olan şehirlerin yöneticileriyle burada toplantı yapmayı düşünüyoruz. Bu şehirlerin tecrübe alışverişi yapması için bu güzel bir fırsat olacaktır." diye konuştu.

Belediye Başkanı Köse de TÜRKSOY'a bağlı 21 ülkeden ressamları Safranbolu'da ağırladıklarını kaydetti.

Ressamların fırçalarından çıkacak resimleri merak ettiklerini belirten Köse, "Onların bakış açılarıyla Safranbolu'nun değerlendirilmesi bizim için çok önemli. Safranbolu'nun tanınması için uluslararası boyutta çalışmalar yapmayı çok önemsiyoruz. Ressamlarımızın çalışması 10 gün sürecek. Çalışmanın sonunda ressamların yaptığı tabloları halkımızla buluşturacağız. Sergi açılışımız olacak." ifadelerini kullandı.

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