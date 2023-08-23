Dolar
27.22
Euro
29.48
Altın
1,904.03
ETH/USDT
1,644.20
BTC/USDT
25,925.00
BIST 100
7,790.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde "Eşitlik Gelecek" toplantısında konuşuyor
logo
Yaşam

Turistler Boztepe'den manzara izlemeden Ordu'dan ayrılmıyor

Karadeniz'de, yeşil ile mavinin birleştiği manzarayı yüksekten izlemek isteyen turistler, Ordu'nun önemli destinasyonlarından Boztepe'yi tercih ediyor.

Eyüp Elevli  | 23.08.2023 - Güncelleme : 23.08.2023
Turistler Boztepe'den manzara izlemeden Ordu'dan ayrılmıyor Fotoğraf: Eyüp Elevli/AA

Ordu

Altınordu ilçesinde 28 kabinin yer aldığı istasyonda teleferiğe binmek için uzun kuyruklar oluşturan ziyaretçiler, denizden yaklaşık 500 metre yükseklikteki Boztepe'ye eşsiz manzara eşliğinde ulaşıyor.

Yöresel ürün satış noktaları, yeme içme ve konaklama mekanlarının bulunduğu bölgeye gelenler, kenti ve Karadeniz'i kuş bakışı görmenin tadını çıkarıyor. Ziyaretçiler, adrenalin tutkunlarının paraşütle atlayarak süzüldüğü anları da ilgiyle takip ediyor.

Almanya'dan memleketi Giresun'a tatile gelen Fatma Sarıaydın, AA muhabirine, arkadaşıyla gezdikleri Ordu'da Boztepe'ye de çıktıklarını söyledi.

Sarıaydın, teleferikle vardıkları Boztepe'nin doğasının çok güzel olduğunu belirterek, "Teleferikle buraya çıkmak çok güzel. Sahilini de çok beğeniyorum. Her şeyi ile çok güzel olduğunu düşünüyorum. Herkese gelip görmesini öneririm." dedi.

Ailesiyle Kahramanmaraş'tan Karadeniz'e seyahat eden Durmuş Ali Çetinkaya, Ordu'nun beklediğinden daha güzel bir yer olduğunu dile getirdi.

Boztepe'nin de ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu anlatan Çetinkaya, "Burası yolumun üzerindeydi. Teleferiği görünce durduk, buraya çıktık. Kahramanmaraş'tan Karadeniz'e yola çıktık. Ordu'dan geçiyordum, Giresun'a geçeceğiz. Deniz kenarına gitmek için çocuklarla geldik. Ordu beklediğimden daha güzel, gerçekten gelmeye değer." diye konuştu.

"Boztepe'den denizi izlemek de muhteşem"

Karadeniz turu için Batman'dan yola çıktıklarını ifade eden Çetin Ekinci, Ordu'nun Gölköy ilçesinin Ulugöl bölgesinde üç gece konakladıklarını söyledi.

Ulugöl'ün doğasının muhteşem olduğunu belirten Ekinci, şu değerlendirmede bulundu:

"Şimdi de teleferikle Boztepe'ye çıktık. Gerçekten teleferikle çıkmak çok güzel. Ücreti de fazla değil, uygun. Boztepe'den denizi izlemek de muhteşem. Buradan Uzungöl'e doğru gitmeyi düşünüyoruz. Gayet memnun kaldık yani. Karadeniz'in doğasını gerçekten görmek lazım. Birileri anlatır ancak insan kendisi bizzat görmeli. Görülmesi gereken muhteşem bir doğası var deniziyle yeşiliyle ormanlarıyla suyuyla güzel."

Ekinci, Karadeniz'in plajlarının da çok güzel olduğuna işaret ederek, "Genelde herkes Akdeniz plajlarını söylüyor ama biz Ordu Perşembe'de kamp yaptık. Gayet güzel yani kumu çok güzel, fazla dalgalı değil. Kamp alanıyla deniz birbirine çok yakın. Akdeniz'e alternatif düşünenler için uygun bir yer." ifadesini kullandı.

Antalya'dan turla bölgeye gelen Zehra Danış ise teleferikle çıktıkları Boztepe'nin çok güzel olduğunu aktardı.

Yaklaşık 6 yıl önce de ziyaret ettiği Ordu'yu çok sevdiğini, bu nedenle tekrar gelmek istediğini anlatan Danış, "Teleferikle buraya çıkmak çok güzel, muhteşem bir şey. Buraya gelip görme sebebim özellikle buydu, teleferiğe binerek buradan hem fotoğraf çekmek hem de güzel anılar biriktirmek." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale'de orman yangınının çıkış noktasındaki ilk anlar İHA ile görüntülendi
Milli Savunma Bakanı Güler: Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir
İzmir'de su borusunun patlaması sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı
Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemlerini sürdürüyor
Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Turistler Boztepe'den manzara izlemeden Ordu'dan ayrılmıyor

Turistler Boztepe'den manzara izlemeden Ordu'dan ayrılmıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: 145 uçak trafiğiyle adeta rekor kıran Trabzon'a yeni bir havalimanı kazandıracağız

Okçulukla yaşama tutunan Güneydoğu gazisi, yeni sporcular yetiştiriyor

Afyonkarahisar'daki Motor Sporları Merkezi, karavan turizmine de katkı sağlıyor

Afyonkarahisar'daki Motor Sporları Merkezi, karavan turizmine de katkı sağlıyor
Alanya'da bir otelde turistler hem tatil yapıyor hem de Türkçe öğreniyor

Alanya'da bir otelde turistler hem tatil yapıyor hem de Türkçe öğreniyor
Gurbetçiler mola verdikleri sınır kenti Edirne'de turizm hareketliliği oluşturuyor

Gurbetçiler mola verdikleri sınır kenti Edirne'de turizm hareketliliği oluşturuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet