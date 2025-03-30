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Yaşam

Turistik Diyarbakır Ekspresi yeni sezonun ilk seferine 11 Nisan'da çıkacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara ile Diyarbakır arasında turizm amaçlı işletilecek Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin yeni sezonun ilk seferine 11 Nisan'da çıkacağını belirtti.

Mehmet Can Toptaş  | 30.03.2025 - Güncelleme : 30.03.2025
Turistik Diyarbakır Ekspresi yeni sezonun ilk seferine 11 Nisan'da çıkacak

Ankara

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin 11 Nisan-25 Mayıs döneminde toplam 8 sefer yapacağını bildirdi.

Trenin, Ankara'dan cuma, Diyarbakır'dan ise pazar günleri hareket edeceği bilgisini veren Uraloğlu, "Trenimiz 2 haftada bir karşılıklı sefer düzenleyecek. 4 gidiş, 4 dönüş şeklinde planlanan tren seferleriyle hem iç turizm canlanacak hem de şehirler arası kültürel etkileşim artacak." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Ankara'dan saat 13.55'te hareket edecek trenin Malatya'da 3 saatlik mola vereceğini aktardı. Bu sürede yolcuların Malatya'nın tarihi ve kültürel alanlarını gezebileceğini vurgulayan Uraloğlu, trenin Diyarbakır'a varış saatinin ise ertesi gün 16.23 olarak planlandığını kaydetti.

Dönüşte Diyarbakır'dan saat 12.30'da hareket edecek trenin Elazığ'ın Yolçatı istasyonunda 4 saat duracağına dikkati çeken Uraloğlu, "Ankara'ya tahmini varış saati ise (ertesi gün) 15.52 olacak. Böylece yolcular, Malatya'da ve Yolçatı'da verilen molalarda bölgenin kültürel dokusunu yerinde görme fırsatı bulacak." ifadelerini kullandı.

"Kültürün raylarla buluştuğu bir proje"

Turistik tren seferlerinin bölgesel turizminin canlanması açısından da önemli olduğunu belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu seferlerle yolculara sadece bir şehirden diğerine gitme imkanı değil, aynı zamanda yolculuğun kendisini deneyimleme fırsatı sunuyoruz. Turistik Diyarbakır Ekspresi kültürün raylarla buluştuğu bir proje."

Tren seferleri için biletler, TCDD Taşımacılık AŞ bilet satış gişeleri, yetkili acenteler, mobil uygulama ve "https://bilet.tcdd.gov.tr/" internet adresinden satın alınabiliyor.

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