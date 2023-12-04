Turgut Özal Tabiat Parkı'nda sonbahar renkleri hakim oldu
Malatya'daki Turgut Özal Tabiat Parkı sonbaharın renkleriyle ziyaretçilerini karşılıyor.
Malatya
Malatyalıların uğrak yerlerinden biri olan Orduzu Mahallesi'ndeki Turgut Özal Tabiat Parkı'nda yaprakların sararmasıyla güzel görüntüler oluştu.
Parktaki ağaçların sararmış görüntüsü görsel şölen sunarken, tabiat parkına gelen aileler ve fotoğraf severler, burada fotoğraf çekerek keyifli dakikalar geçiriyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.