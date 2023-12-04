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Yaşam

Turgut Özal Tabiat Parkı'nda sonbahar renkleri hakim oldu

Malatya'daki Turgut Özal Tabiat Parkı sonbaharın renkleriyle ziyaretçilerini karşılıyor.

Ramiz Akar  | 04.12.2023 - Güncelleme : 04.12.2023
Turgut Özal Tabiat Parkı'nda sonbahar renkleri hakim oldu Fotoğraf: Ramiz Akar/AA

Malatya

Malatyalıların uğrak yerlerinden biri olan Orduzu Mahallesi'ndeki Turgut Özal Tabiat Parkı'nda yaprakların sararmasıyla güzel görüntüler oluştu.

Parktaki ağaçların sararmış görüntüsü görsel şölen sunarken, tabiat parkına gelen aileler ve fotoğraf severler, burada fotoğraf çekerek keyifli dakikalar geçiriyor.

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