Dolar
41.94
Euro
48.76
Altın
4,113.53
ETH/USDT
3,953.00
BTC/USDT
111,800.00
BIST 100
10,941.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Tunceli'nin zirvelerindeki ormanlar güz renklerine büründü

Tunceli'nin Ovacık, Pülümür ve Nazımiye ilçelerinde sonbaharın gelişiyle ormanlık alanlarda sarı, kızıl ve kahverenginin tonları hakim oldu.

Sidar Can Eren  | 25.10.2025 - Güncelleme : 25.10.2025
Tunceli'nin zirvelerindeki ormanlar güz renklerine büründü Fotoğraf: Sidar Can Eren/AA

Tunceli

Türkiye'nin en büyük milli parklarından Munzur Vadisi Milli Parkı'na sahip olan Tunceli, el değmemiş doğasıyla dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor.

Kentte sonbaharın gelişiyle Ovacık'ın Karaoğlan, Pülümür'ün Salördek ve Nazımiye'nin Bezik ormanları sarı, kızıl ve kahverenginin tonlarına büründü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bölgedeki Munzur, Meydan ve Sülbüs dağlarının zirveleriyle bütünleşen ormanlar, doğaseverler için seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Yaklaşık 2 bin 500 rakımdaki ormanları gezen ziyaretçiler, rotaları boyunca fotoğraflar çekip belirli alanlarda piknik yapıyor.

Ormanlarda birçok memeli, kanatlı, sürüngen ve yırtıcı türü yaşıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AFAD Başkanı Pehlivan: Pazartesi günü itibariyle vatandaşlarımızın eşya zararları, hesaplarına yatmış olacak
Nusret-2025 Davet Tatbikatı Saros Körfezi'nde başladı
Gazeteci Faik Çetiner vefat etti
Kartalkaya'daki otel yangına ilişkin davanın üçüncü duruşması 27 Ekim'de başlayacak
Kadıköy'de İETT otobüsünün bariyerlere çarptığı kazada 2 yolcu yaralandı

Benzer haberler

Tunceli'nin zirvelerindeki ormanlar güz renklerine büründü

Tunceli'nin zirvelerindeki ormanlar güz renklerine büründü

Sultan Baba Dağı tırmanış tutkunlarını yaban hayatıyla ve eşsiz manzaralarla buluşturuyor

Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kışın habercisi "vargit" çiçekleri açtı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet