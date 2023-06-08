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Yaşam

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi tarihi mekanlarıyla gezi gruplarını ağırlıyor

Tunceli'nin tarihi mekanlarıyla öne çıkan Çemişgezek ilçesi, turizm sezonunun açılmasıyla gezi gruplarını ağırlamaya başladı.

Koray Kola  | 08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi tarihi mekanlarıyla gezi gruplarını ağırlıyor Fotoğraf: Koray Kola / AA

Tunceli

Çemişgezek ilçesi tarihi alanlarının yanı sıra yaban hayatı ve kültürel zenginlikleriyle dikkati çekiyor.

Her mevsim farklı güzellikler sunan ilçe, turizm sezonunun başlamasıyla çevre illerden gezi gruplarının rotasına girdi.

Kafile halinde ilçeye gelen gruplar, rehberler eşliğinde bölgedeki tarihi İn Delikleri, Tağar Köprüsü, Ulukale Camisi, Hamam-ı Atik, Hamidiye Medresesi, Pulur Sakyol Höyüğü ve Uzun Hasan Türbesi’ni ziyaret ederek fotoğraf çekiyor.

Eskişehir'den gelen Mustafa Geçit, AA muhabirine, Çemişgezek'teki tarihi camileri gezerek bilgi sahibi olduğunu söyledi.

İlçede tarihi bir yolculuğa çıktığını belirten Geçit, "Burada olmak ve bu temiz havayı solumak çok güzel geldi. Arkadaşlarımla ilçede vakit geçirip birçok yeri gezdik ve insanlarla tanışma fırsatımız oldu." dedi.

Antalya'dan gelen Ayşegül Çelebi ise ilçenin çok güzel doğasının olduğunu anlattı.

Çelebi, ilçede yetişen dutun lezzetine hayran kaldığını belirterek, "Dağ keçilerini gördük. Onları yakından seyredip fotoğraflarını çektik. Buranın insanıyla, doğasıyla ve misafirperverliğiyle çok özel bir yer olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Geziye katılan Gülsüm Yıldız da farklı şehirleri görerek insanlarla kaynaştıklarından bahsederek, "Arkadaşlarımızla Eskişehir'den yola çıktıktan sonra Mardin ilçesinden Pertek'e oradan da hiç görmediğimiz Çemişgezek'e geldik. Herkesin buraya gelmesini isterim." diye konuştu.

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