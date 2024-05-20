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Yaşam

Tunceli’de çocuklar kentin güzelliklerini sıcak hava balonundan izledi

Tunceli'de çocuklar, kentin güzelliklerini sıcak hava balonundan izleyerek güzel zaman geçirdi.

Sidar Can Eren  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
Tunceli’de çocuklar kentin güzelliklerini sıcak hava balonundan izledi

Tunceli

Valilik tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Mameki Parkı'nda çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe aileleriyle katılan çocuklar, gruplar halinde sıcak hava balonuna bindirildi.

Kentin güzelliklerini havadan izleme fırsatı bulan çocuklar keyifli zaman geçirdi.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu da çocuklarla balona binip mutlu anlarına eşlik etti.​​​​​​​

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