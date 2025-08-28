Dolar
Yaşam

TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği Erzurum'da başlıyor

Erzurum'da gerçekleştirilecek TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği, yarın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yapacağı açılışla gökyüzü ve bilim meraklılarını bir araya getirecek.

Zeynep Duyar  | 28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği Erzurum'da başlıyor

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yarın Bakan Kacır tarafından açılışı yapılacak etkinlik, Erzurum Konaklı Kayak Merkezi'nde 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

Bu yıl 27. kez düzenlenecek Türkiye'nin en büyük gökyüzü gözlem etkinliği, bilim ve gökyüzü meraklılarını buluşturacak.

Etkinliğe, Türkiye'nin 81 ilinden 33 bini aşkın başvuru yapıldı. Böylece başvuru sayısında rekor kırıldı.

Katılımcılar kura yöntemiyle belirlendi ve 1000 kişi etkinliğe davet edildi.

Katılımcılar arasında 7'den 70'e her yaş grubundan gökyüzü meraklıları yer alacak. Böylece etkinliğe geniş yaş aralığında katılım sağlanmış olacak. Başvuruların 782'si "aile" olarak yapıldı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte kadın katılımcı oranı yüzde 35 oldu.

Etkinliğe yönelik bu ilgi, ülkedeki gökyüzü merakının geldiği noktayı bir kez daha ortaya koydu.

Türkiye'nin astronotları da etkinlikte

Etkinlik boyunca 39 rehber ve 84 astronom ile çok sayıda akademisyen ve araştırmacı görev alacak.

Program, gündüz güneş gözlemiyle başlayacak, gece ise ay, gezegen, yıldız ve bulutsu gözlemleri ile devam edecek.

Program boyunca alanında uzman isimlerle seminerler, paneller, söyleşiler, bilim şovları, atölye çalışmaları ve bilgi yarışmaları gibi etkinlikler yapılacak.

Çocuklar ve gençler için de atölyeler, deneyim alanları ve uzay tüneli gibi aktiviteler organize edildi.

Katılımcılar, TÜBİTAK destekli bilim merkezleri tarafından hazırlanan sergiler ve atölyeler aracılığıyla bilimi doğrudan deneyimleme fırsatı bulacak.

Türkiye'nin astronotları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever de düzenlenecek söyleşilerle deneyimlerini paylaşacak.

30 Ağustos Cumartesi "Halk Günü" olacak

Etkinlikte 30 Ağustos Cumartesi, "Halk Günü" olarak gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, atölyeler, sergiler ve gökyüzü gözlemleri halka açık olacak. Gökyüzünün büyüsünü merak eden herkes, bu özel günü deneyimleme fırsatı bulacak.

İlk kez 1998'de yapıldı

Etkinlik, ilk kez 1998 yılında TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi öncülüğünde Antalya Saklıkent'te başladı.

Etkinlik, bu yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteği, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığının koordinasyonu, Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Ulusal gözlemevlerinin paydaşlığı ile gerçekleştiriliyor.

