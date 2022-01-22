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Yaşam

'TOGG ve Türk Kızılay'a destek için Kösedağ'a tırmandılar

Suşehri'nde dağcı iki arkadaş, yerli otomobil TOGG ve Türk Kızılay'a destek amacıyla 3 bin 50 rakımlı Kösedağ'ın zirvesine tırmandı.

Faruk Kara   | 22.01.2022
'TOGG ve Türk Kızılay'a destek için Kösedağ'a tırmandılar

Sivas

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Dağcılık Kulübü (CUDAK) Başkanı Ramazan Kaya ile arkadaşı Yunus Emre Kutlu, geleneksel hale dönüştürdükleri Kösedağ tırmanışını bu yıl yerli otomobil TOGG ve Türk Kızılay için gerçekleştirdi.

İki dağcı, 16 kilometrelik Aksu köyü-Kösedağ rotasını izleyerek çetin kış şartlarına rağmen zirveye ulaşmayı başardı.

Zirvede TOGG ve Türk Kızılay'ın afişini açan dağcılar, Selçuklu ile Moğollar arasında meydana gelen Kösedağ Savaşı'nda şehit düşen Köse Süleyman'ın türbesinde de dua etti.

Kaya, AA muhabirine, tırmanış sırasında zirveye yaklaştıkça koşulların zorlaştığını, tipi nedeniyle zaman zaman sıkıntı çektiklerini dile getirerek, “Sıfırın altında 25 dereceye kadar ısı kaybı yaşadığımız zamanlar oldu. Zaman zaman sert rüzgar, sis ve tipiye maruz kaldık. Zirveye ulaşmamız kolay olmadı. Arkadaşımızın ayak parmakları ve ellerinde soğuktan etkilenmeler yaşandı. Zirveye ulaştığımızda türbede duamızı yaptık." diye konuştu.

Tırmanışı başarıyla gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Kaya, "Bu yılki tırmanışı, TOGG'umuzun ismini zirvede tanıtmak ve birçok mağdurun yanında olan Kızılayımızın da ismini duyurmak amacıyla gerçekleştirmiş olduk." dedi.

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