İngiliz dağcılardan oluşan "Xenon" isimli grup, Everest'in zirvesine ulaştı
Eski İngiliz ordusu mensuplarından oluşan "Xenon" isimli bir grup dağcı, dünyanın en yüksek noktası Everest Dağı'na tırmandı.
Ankara
İngiliz "The Times" gazetesinin haberine göre grup, bir haftalık sürecin gidiş ve dönüş olmak üzere iki gününü seyahate, 3 gününü tırmanışa, 2 gününü inişe ayırmayı hedefledi.
Tırmanışı organize eden yetkililer, bu grubun, "kandaki alyuvar değerlerini yükselten ksenon gazının yardımıyla" yerel saatle 07.00 sularında zirveye ulaştığını açıkladı.
Böylece eski İngiliz ordusu mensupları Alastair Carns, Anthony Stazicker, Garth Miller ve Kevin Godlington'dan oluşan "Xenon" isimli dağcı grup, planlananın aksine Nepal'e varmalarından 6 gün sonra Everest'in zirvesine varmış oldu.
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Grup, beraberindeki bir kameraman ve 5 şerpa (dağ rehberi) ile kısa sürenin ardından iniş yolculuğuna başladı.
Öte yandan Everest Chronicle internet sitesinin haberine göre, Nepal Turizm Bakanlığı yetkililerinden Himal Gautam, şimdiye kadar 500'ü aşkın dağcının zirveye ulaştığını belirtti.
Gautam, 18 Mayıs'ın "en yoğun gün" olduğunu ve en az 135 dağcının zirveye ulaştığını kaydetti.
Everest'te bu sezon yaşanan can kayıpları
Filipinli dağcı Philipp Santiago, Everest'in 7 bin 900 metre yüksekliğinde yer alan 4. Kamp'a ulaştıktan sonra yaşamını yitirdi. Santiago, böylece bu sezon Everest Dağı'nda ölen ilk kişi olmuştu.
Hint dağcı Subrata Ghosh da Everest Dağı'nın zirve noktası yakınlarındaki Hillary Basamağı'nın altında hayatını kaybetmişti.
Romanyalı dağcı Zsolt Vago 8 bin metre seviyesinde zirveye ulaşmaya çalışırken, Hint dağcı Rakesh Bishnoi ise zirve dönüşünde yaşamını yitirmişti.
Everest Dağı'ndaki tırmanışlarda olumsuz hava koşulları, bazı dağcıların hayatını kaybetmesine neden oluyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.