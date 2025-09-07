Tilki ile sokak kedisinin arkadaşlığı kameralara yansıdı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tilki ile sokak kedisinin oyun oynaması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bilecik
Kamera kaydında ilçe merkezine inen tilki ile kedi, 4 Eylül Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde görülüyor.
Tilki ile sokak kedisi, bir ağacın etrafında oyun oynuyor.