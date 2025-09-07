Dolar
41.24
Euro
48.32
Altın
3,586.69
ETH/USDT
4,298.50
BTC/USDT
111,326.00
BIST 100
10,729.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Tilki ile sokak kedisinin arkadaşlığı kameralara yansıdı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tilki ile sokak kedisinin oyun oynaması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Atahan Gezer, Muhsin Arslan  | 07.09.2025 - Güncelleme : 07.09.2025
Tilki ile sokak kedisinin arkadaşlığı kameralara yansıdı

Bilecik

Kamera kaydında ilçe merkezine inen tilki ile kedi, 4 Eylül Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde görülüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tilki ile sokak kedisi, bir ağacın etrafında oyun oynuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanlığından, yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin asayiş ve trafik tedbirleri genelgesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Siirt'teki şehit ailesine ulaştı
İzmir'de eğitim uçağının düşme anının görüntüsüne ulaşıldı
Mevlana Müzesi'nde milli maç yoğunluğu
AK Parti, milletvekilleriyle Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret edecek

Benzer haberler

Tilki ile sokak kedisinin arkadaşlığı kameralara yansıdı

Tilki ile sokak kedisinin arkadaşlığı kameralara yansıdı

Vefat eden iş insanının "katlanabilir konteyner" hayalini kızları gerçekleştirdi

Bilecik'te devlet desteğiyle arıcılıkta kovan sayısı ve bal üretimi arttı

İzmir'de kurulan kök hücre merkezi, hasta sevimli dostlara umut oluyor

İzmir'de kurulan kök hücre merkezi, hasta sevimli dostlara umut oluyor
Coğrafi işaretli ayva lokumunun üretimini 18 yılda 100 katına çıkardılar

Coğrafi işaretli ayva lokumunun üretimini 18 yılda 100 katına çıkardılar
Türk tiyatrosunun üretken kavuklusu: Ferhan Şensoy

Türk tiyatrosunun üretken kavuklusu: Ferhan Şensoy
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet