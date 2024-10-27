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Yaşam

THK paramotor ekibi Fethiye'de bayrak ve pankartla TUSAŞ'a destek için uçtu

Türk Hava Kurumu (THK) paramotor ekibi, Türk bayrağı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posteri ve "Milli Gururumuz TUSAŞ" yazılı pankartla uçuş gerçekleştirdi.

Ali Rıza Akkır  | 27.10.2024 - Güncelleme : 27.10.2024
THK paramotor ekibi Fethiye'de bayrak ve pankartla TUSAŞ'a destek için uçtu

Muğla

İlçede düzenlenen 24. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali kapsamında gösteri yapan THK ekibi, terör saldırısının yapıldığı Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) destek için motorlu yamaç paraşütüyle uçtu.

Ekip, Türk bayrağı, Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterinin yanı sıra "Milli Gururumuz TUSAŞ" yazılı pankartı gökyüzünde taşıdı.

Uçuşu sahilden izleyen vatandaşlar ekibe alkışlarla destek verdi.

THK Kayyum Heyeti Başkanı Vali Kemal Yurtnaç, yaptığı açıklamada, hain terör saldırısını kınadı ve TUSAŞ'ın her zaman yanında olduklarını söyledi.

Yurtnaç, Türk Hava Kurumu olarak Türkiye'nin havacılık sektörüne her alanda destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

THK'nin TUSAŞ ile iş birliği içerisinde olduğunu ifade eden Yurtnaç, "TUSAŞ ile birlikte havacılık sanayisinde yer alan tüm kurumlara destek sağlamak bizim öncelikli görevimizdir." dedi.

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