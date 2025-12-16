Seydikemerli genç baba mesleği arıcılığı sürdürmek için çalışıyor
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde babasının kovanlarının bir kısmını alarak arıcılığa başlayan 21 yaşındaki Rabia Beyza Arslan, arıcılığı gelecek nesillere taşımak istiyor.
Muğla
Küçük yaşlarından itibaren babasının yanında arılarla ilgilenen Arslan, liseden mezun olduktan sonra ailesine destek olmaya devam etti.
Arslan, kovanların arasında geçen yıllarda arıcılığa daha fazla merak saldı ve arılarla ilgili babasından bilgi edinerek kendini geliştirdi. Arıcılık yapmaya karar veren Arslan'a babası da destek oldu ve geçen yıl kovanlarının bir kısmını kızına verdi.
Muğla Arı Yetiştiricileri Birliğine (MAYBİR) üye olan genç kız, baba mesleği arıcılığı, farklı arı ürünleri üreterek gelecek nesillere taşımayı hedefliyor.
Rabia Beyza Arslan, AA muhabirine, arıcılığın daha çok erkek mesleği olarak bilinmesine rağmen kadınların da çok rahat bu işi yapabileceğini söyledi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Arıcılığın desteklenmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Arslan, "Devlet desteklerinin artmasıyla gençler ve kadınların arıcılık için daha hevesli olacağını düşünüyorum. Sadece bal değil propolis, arı sütü gibi ürünlerle arıcılığı ilerletmek istiyorum." dedi.
Babasından yaklaşık 100 kovan arı aldığını anlatan Arslan, kovan sayısını ilerleyen yıllarda arttırmayı hedeflediğini dile getirdi.
"Kovan içerisinde adeta askeri disiplin var"
Arıcılığın sabır gerektirdiğine işaret eden Arslan, "Kışın biz arıya bakıyoruz ama yazın o bize bal veriyor ve bize bakıyor. Bahar ayında polen veriyor. Kovanda bulunan her arının kendi görevi var. Kraliçe yavru yaparken erkek arı dölleme yapıyor. Kovan içerisinde adeta askeri disiplin var. Çok farklı şekilde çalışıyorlar. Arılar bize sabrı ve disiplinli şekilde ilerlememiz gerektiğini öğretiyor. Bu işi gelecek nesle aktarmak istiyorum. Arı olmazsa doğada hiçbir şey olmaz. Arı, doğada döllenmeyi sağlıyor." diye konuştu.
Arıcılık yaparak kendi kovanından elde ettiği doğal balı yemenin hazzını yaşadığını ifade eden Arslan, gençlere de arıcılık yapma tavsiyesinde bulundu.
Arslan'ın babası Şerafettin Arslan ise aynı zamanda demircilik de yaptığı için kendisine yardımcı olmaları için arıcılığı çocuklarına öğrettiğini, taşıma ve kovanların bakımında evlatlarına destek olduğunu anlattı.
"Arıcılık yapanların yaş ortalaması da çok yükseldi"
MAYBİR Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Ekinci de genç kadın ve 40 yaş altı üyelere devlet tarafından kovan başına 56 lira fazla destek verildiğini kaydetti.
Rabia Beyza Arslan'ın birliğe kayıtlı en genç üyelerden olduğunu belirten Ekinci, şunları söyledi:
"Bu bizi sevindiriyor. Bundan yaklaşık 20 yıl önce birliğimize kayıtlı arıcıların yaş ortalaması 52 ile şu anda 67-68 oldu. Arıcılık yapanların yaş ortalaması da çok yükseldi. Taze kanların gençlerin yetişmesi lazım. Bu anlamda gençlerin arıcılık yapması bizi gururlandırıyor. Birlik olarak da arıcılıkla ilgili ilçelerde eğitim çalışmalarımız oluyor. Kırsal kalkınma projeleri ve devlet destekleriyle ilgili de bölgede bilgilendirmeler yapıyoruz."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.