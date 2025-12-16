Dolar
42.70
Euro
50.24
Altın
4,281.88
ETH/USDT
2,930.50
BTC/USDT
86,282.00
BIST 100
11,377.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, insana dair

Seydikemerli genç baba mesleği arıcılığı sürdürmek için çalışıyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde babasının kovanlarının bir kısmını alarak arıcılığa başlayan 21 yaşındaki Rabia Beyza Arslan, arıcılığı gelecek nesillere taşımak istiyor.

Ali Rıza Akkır  | 16.12.2025 - Güncelleme : 16.12.2025
Seydikemerli genç baba mesleği arıcılığı sürdürmek için çalışıyor Fotoğraf: Ali Rıza Akkır/AA

Muğla

Küçük yaşlarından itibaren babasının yanında arılarla ilgilenen Arslan, liseden mezun olduktan sonra ailesine destek olmaya devam etti.

Arslan, kovanların arasında geçen yıllarda arıcılığa daha fazla merak saldı ve arılarla ilgili babasından bilgi edinerek kendini geliştirdi. Arıcılık yapmaya karar veren Arslan'a babası da destek oldu ve geçen yıl kovanlarının bir kısmını kızına verdi.

Muğla Arı Yetiştiricileri Birliğine (MAYBİR) üye olan genç kız, baba mesleği arıcılığı, farklı arı ürünleri üreterek gelecek nesillere taşımayı hedefliyor.

Rabia Beyza Arslan, AA muhabirine, arıcılığın daha çok erkek mesleği olarak bilinmesine rağmen kadınların da çok rahat bu işi yapabileceğini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Arıcılığın desteklenmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Arslan, "Devlet desteklerinin artmasıyla gençler ve kadınların arıcılık için daha hevesli olacağını düşünüyorum. Sadece bal değil propolis, arı sütü gibi ürünlerle arıcılığı ilerletmek istiyorum." dedi.

Babasından yaklaşık 100 kovan arı aldığını anlatan Arslan, kovan sayısını ilerleyen yıllarda arttırmayı hedeflediğini dile getirdi.

"Kovan içerisinde adeta askeri disiplin var"

Arıcılığın sabır gerektirdiğine işaret eden Arslan, "Kışın biz arıya bakıyoruz ama yazın o bize bal veriyor ve bize bakıyor. Bahar ayında polen veriyor. Kovanda bulunan her arının kendi görevi var. Kraliçe yavru yaparken erkek arı dölleme yapıyor. Kovan içerisinde adeta askeri disiplin var. Çok farklı şekilde çalışıyorlar. Arılar bize sabrı ve disiplinli şekilde ilerlememiz gerektiğini öğretiyor. Bu işi gelecek nesle aktarmak istiyorum. Arı olmazsa doğada hiçbir şey olmaz. Arı, doğada döllenmeyi sağlıyor." diye konuştu.

Arıcılık yaparak kendi kovanından elde ettiği doğal balı yemenin hazzını yaşadığını ifade eden Arslan, gençlere de arıcılık yapma tavsiyesinde bulundu.

Arslan'ın babası Şerafettin Arslan ise aynı zamanda demircilik de yaptığı için kendisine yardımcı olmaları için arıcılığı çocuklarına öğrettiğini, taşıma ve kovanların bakımında evlatlarına destek olduğunu anlattı.

"Arıcılık yapanların yaş ortalaması da çok yükseldi"

MAYBİR Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Ekinci de genç kadın ve 40 yaş altı üyelere devlet tarafından kovan başına 56 lira fazla destek verildiğini kaydetti.

Rabia Beyza Arslan'ın birliğe kayıtlı en genç üyelerden olduğunu belirten Ekinci, şunları söyledi:

"Bu bizi sevindiriyor. Bundan yaklaşık 20 yıl önce birliğimize kayıtlı arıcıların yaş ortalaması 52 ile şu anda 67-68 oldu. Arıcılık yapanların yaş ortalaması da çok yükseldi. Taze kanların gençlerin yetişmesi lazım. Bu anlamda gençlerin arıcılık yapması bizi gururlandırıyor. Birlik olarak da arıcılıkla ilgili ilçelerde eğitim çalışmalarımız oluyor. Kırsal kalkınma projeleri ve devlet destekleriyle ilgili de bölgede bilgilendirmeler yapıyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Romanya'da "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" programı düzenlendi
Gönüllü öğretmenler destek için yetim ve öksüz çocuklar ile hayırseverler arasında köprü oldu
Kuledeki hava trafik kontrolörlerinin yerdeki keskin gözleri
Türkiye, 2025'te yüksek düzeyli uluslararası toplantıların ev sahibi oldu
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada Muhittin Böcek ve 6 şüphelinin ek ifadesi alınacak

Benzer haberler

Seydikemerli genç baba mesleği arıcılığı sürdürmek için çalışıyor

Seydikemerli genç baba mesleği arıcılığı sürdürmek için çalışıyor

Fethiye'de öğrenciler gıda güvenilirliğini eğlenerek öğreniyor

Yağışlarla nefes alan Bafa Gölü'nde doğal yaşam yeniden canlandı

Zeus Tapınağı gelecek yıl restorasyonun tamamlanmasıyla eski ihtişamına kavuşacak

Zeus Tapınağı gelecek yıl restorasyonun tamamlanmasıyla eski ihtişamına kavuşacak
Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde ikinciliğini koruyor

Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde ikinciliğini koruyor
Fethiye sahilinde imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor

Fethiye sahilinde imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet