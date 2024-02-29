Dolar
31.22
Euro
33.86
Altın
2,036.09
ETH/USDT
3,496.00
BTC/USDT
63,111.00
BIST 100
9,142.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Termometrelerin eksi 23 dereceyi gösterdiği Ardahan buz kesti

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 23 derece ölçüldüğü Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Günay Nuh  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
Termometrelerin eksi 23 dereceyi gösterdiği Ardahan buz kesti Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ardahan

Son günlerde dondurucu soğuğun etkili olduğu kentte, Kura Nehri'nin bazı noktaları buzla kaplandı.

Sabah erken saatlerde dışarı çıkan çocukların ve vatandaşların kirpikleri dondu.

Termometrelerin gece eksi 23 dereceyi gösterdiği kentte, yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte son dört gündür dondurucu soğukların etkili olduğunu ve bazı noktalarda hava sıcaklığının sıfırın altında 33 dereceye kadar düştüğünü belirtti.


Vatandaşlardan Erdoğan Yıldız ise 25 yıldır Ardahan'da yaşadığını ve ilk kez böyle soğuk havayla karşılaştığını söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya Diplomasi Forumu, 147 ülkeden temsilcileri ağırlayacak
Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına bugün başlanacak
Türkiye ve dünya gündemi
Kafes-50 operasyonlarında 2 organize suç çetesi çökertildi, 37 şüpheli yakalandı
İstanbul'da sis etkili oluyor: Boğaz gemi trafiğine kapatıldı, bazı vapur seferleri iptal edildi

Benzer haberler

Termometrelerin eksi 23 dereceyi gösterdiği Ardahan buz kesti

Termometrelerin eksi 23 dereceyi gösterdiği Ardahan buz kesti

Kars'ta angıtlar buz tutmayan sulak alanlarda beslendi

Ardahanlı çift, Çıldır Gölü üzerinde kıyılan nikahla hayallerini gerçekleştirdi

Ardahan'da tilkilerin kar altında avlarını yakalaması görüntülendi

Ardahan'da tilkilerin kar altında avlarını yakalaması görüntülendi
Kars-Ardahan sınırındaki menderesler her mevsim farklı güzelliğe bürünüyor

Kars-Ardahan sınırındaki menderesler her mevsim farklı güzelliğe bürünüyor
Aç kalan tilkinin karla kaplı arazide 1 saat iz sürüp avını yakalaması görüntülendi

Aç kalan tilkinin karla kaplı arazide 1 saat iz sürüp avını yakalaması görüntülendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet