Temizlik görevlisinin yol kenarındaki kargayı elleriyle beslediği anlar kamerada
Bolu'da temizlik görevlisinin yol kenarındaki kargayı elleriyle beslediği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bolu
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediyede çalışan bir temizlik görevlisinin yol kenarındaki kargayı elleriyle beslediği görüntülerinin yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Bölgede bulunan bir apartmanın balkonundan çekilen videoda, yol kenarındaki karganın, bir temizlik görevlisinin önüne doğradığı ekmek parçalarını, sonra da elindeki ekmediği yediği anlar görülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.