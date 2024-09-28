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Yaşam

Tekirdağ'daki Ganos Dağı'nın eteklerinde sonbaharın renkleri hakim olmaya başladı

Tekirdağ'daki Ganos Dağı'nın eteklerindeki ormanlarda sonbaharın renkleri kendini göstermeye başladı.

Mesut Karaduman  | 28.09.2024 - Güncelleme : 28.09.2024
Tekirdağ'daki Ganos Dağı'nın eteklerinde sonbaharın renkleri hakim olmaya başladı Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere ve Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yeniköy mahallelerindeki ormanlar, sonbaharın gelişiyle yeşil, sarı ve turuncunun farklı tonlarına bürünerek göz alıcı güzelliğe kavuştu.

Doğaseverler ile amatör fotoğrafçılar, ormanlık alanda hem yürüyüş yapmanın hem de fotoğraf çekmenin keyfini yaşıyor.

Sonbahar renklerinin hakim olmaya başladığı ormanlar, Uçmakdere yolunu kullanan sürücülere de keyifli yolculuk sunuyor.

Tekirdağ Fotoğraf Derneği üyesi Güven Çelik, AA muhabirine, Tekirdağ'ın her mevsim farklı güzelliğe büründüğünü söyledi.

Sonbaharın güzelliğinin hissedilmeye başladığını ifade eden Çelik, "Daha çok yaprağını döken ağaçların olduğu ormanlar bulunduğu için sonbaharda yaşanan renk cümbüşünü yakından görmek mümkün. Biz fotoğraf tutkunları için de ormanlar doğal stüdyoya dönüyor. Güzel kareler yakalamak için zaman zaman buraya geliyoruz. Ormanda sarı, kahverengi ve kızılın tonlarına dönüşen ağaçların görseli muazzam." diye konuştu.

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