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Yaşam

Tekirdağ'da 1600 çocuk 'gezen sinema tırı'nda film izledi

Sinema salonlarına ulaşımı kolay olmayan, sinemaya gitme imkanı bulamamış çocuklar için geliştirilen "gezen sinema tırı", Tekirdağ'da 1600 çocuğa sinemada film izleme heyecanı yaşattı.

Mesut Karaduman   | 24.03.2022
Tekirdağ'da 1600 çocuk 'gezen sinema tırı'nda film izledi

Tekirdağ

Sinema salonlarına ulaşımı kolay olmayan, sinemaya gitme imkanı bulamamış çocuklar için geliştirilen "gezen sinema tırı", Tekirdağ'da 1600 çocuğa sinemada film izleme heyecanı yaşattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sanat İçin Yola Çık Derneği iş birliğinde yürütülen proje için özel tasarlanan sinema tırıyla, sinema salonu olmayan ilçelerde temel eğitim ve ortaöğretim öğrencilerine film gösterimleri yapılıyor.

Tekirdağ'da her gün farklı mahallelere konuşlandırılan gezen sinema tırı, çocuklara sinemada film izleme deneyimi sağladı.

Proje sorumlusu Dursun Yavaş, AA muhabirine, 5 gündür Tekirdağ'da çocukları mutlu etmeye çalıştıklarını söyledi.

Projenin 2018 yılında hayata geçirildiğini belirten Yavaş, "Gezen sinema tırı bu sene ilk startını Tekirdağ'dan verdi. Burada çocukların ilgisi, katılımı çok güzeldi. Yaklaşık bin 600 çocuğumuza ulaştık, onların yüzlerini güldürebildik. Sonraki durağımız Bolu olacak. Oradaki çocuklarımızı sinemayla buluşturacağız." dedi.

Öğrencilerden Alper Akan da film izlemekten çok keyif aldığını, gezen sinema tırını çok beğendiğini dile getirdi.

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