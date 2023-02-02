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Yaşam

Tedavi için geldiği hastanenin "mıntıka temizliği" 17 yıldır ondan soruluyor

Trabzonlu 43 yaşındaki Fevzi Özkaya, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ndeki çevre temizliği işine 17 yıldır dört elle sarılıyor.

Meltem Yılmaz Karakurum   | 02.02.2023
Tedavi için geldiği hastanenin "mıntıka temizliği" 17 yıldır ondan soruluyor Fotoğraf: Meltem Yılmaz Karakurum/AA

Trabzon

Hidrosefali nedeniyle beyninde ve çevresinde meydana gelen su toplanmasını engellemek için 13 yaşındayken şant takılan Özkaya, daha sonra beynindeki kistlerden de operasyon geçirdi.

Kulak zarındaki sıkıntı sebebiyle 4 ameliyat geçiren 43 yaşındaki Özkaya, doktorunun vasıtasıyla 17 yıl önce KTÜ Farabi Hastanesi'nde sürekli temizlik işçisi olarak göreve başladı.

Hastanenin "Mıntıkacı Fevzi"si olarak tanınan Özkaya, her sabah 07.00'de başlayan mesaisi bitene kadar elinden süpürge ve küreğini düşürmüyor.

"Buraların mıntıkası benden sorulur"

Fevzi Özkaya, AA muhabirine, 17 yıldır işini severek yaptığını söyledi.

Malulen emeklilik hakkı olduğunu dile getiren Özkaya, "Malulen emeklilik hakkımı kazanmışım ama bu işi severek yapıyorum. Gidebildiğim kadar gitmeyi düşünüyorum. Emekli olmak istemiyorum, çalışacağım." ifadesini kullandı.

Özkaya, "Buraların mıntıkası benden sorulur. Buradaki tüm arkadaşlar beni tanır." diyerek, insanlarla diyaloğunun çok güzel olduğunu belirtti.

Sabah 5.30'da evden çıkarak işe geldiğini anlatan Özkaya, "Saat 07.00'de iş başı yapıyorum. 16.00'ya kadar burada mıntıka temizliği yapıyorum. Hastalarla diyaloğum da güzel. Dertlerini paylaşıyorum, 'Geçmiş olsun.' diyorum. Hastalara yol tarif ediyorum. Gayet de benden memnunlar. 'Allah razı olsun.' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Özkaya, üst üste ayın elemanı seçildiğini dile getirerek, "Bu iş sevmeden yapılmaz. İnsanlar çok şeyi yere atabiliyorlar ama ben sabırla onları topluyorum." dedi.

"Müstesna biri, hastanemizin sembolü desek yeridir"

Farabi Hastanesi Şube Müdürü İbrahim Polat da Fevzi Özkaya'nın dış sahaların çevre temizliği gibi zor bir görevi yerine getirdiğini belirtti.

Özkaya'nın işine bağlılığına dikkati çeken Polat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu isteyerek, benimseyerek, asla hiçbir görevden kaçmadan, ihmal etmeden, yapabileceğinin yüzde 100'ünü, tarifi olsa yüzde 110'u, yüzde 120 diyeceğiz ama en üst seviyede veren, çok beğendiğimiz, mesaisine uyumlu, arkadaşlarıyla iyi geçinen, saygılı, en güzide elemanlarımızın başında geliyor. Bu kadar senedir işin içindeyiz, yaptığı işi bu kadar seven insan görmedik. Biz demeden bütün mıntıkaları güzelce temizleyen bir arkadaşımız, kendisinden çok çok memnunuz."

Polat, Özkaya'nın hastane tarafından üst üste ayın elemanı seçildiğine işaret ederek, "Bize sorsanız değil ayın, her günün elemanı desek yeridir. Hem sevdiğimiz hem de gerçekten kendini sevdiren bir arkadaşımız." değerlendirmesinde bulundu.

Özkaya'nın her hastaya yardımcı olmak istediğini belirten Polat, şunları kaydetti:

"Her hastaya yardımcı olmak ister. Sorsun sormasın muhakkak 'Niçin geldin, ne yapabiliriz?' der. İşini aksatmadan hemen derhal o hastaya yardımda bulunur. Gideceği yere intikal ettirir, tekrar görevinin başına gelir. İçinden gelen o insan sevgisi, yardım duygusu çok yüksek. Anlatmakla bitmez. Müstesna biri, hastanemizin sembolü desek yeridir."

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