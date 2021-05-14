Euro
10.23
Dolar
8.44
BIST 100
1,441.33
Altın
1,833.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP ile CHP arasında video konferans yöntemiyle bayramlaşma programı düzenleniyor. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesinde Antalya'da gerçekleştirilecek kampın geniş kadrosunu çevrim içi toplantıda açıklıyor.
logo
Yaşam

Tazelenme üniversitesinin 'gönlü genç' öğrencileri uzaktan eğitimde bile bakımlarından vazgeçmiyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesinde 60 ve üstü yaş grubuna hizmet veren Fethiye Tazelenme Üniversitesi uzaktan eğitim programının öğrencileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde de derslerini ihmal etmiyor.

Ali Rıza Akkır   | 14.05.2021
Tazelenme üniversitesinin 'gönlü genç' öğrencileri uzaktan eğitimde bile bakımlarından vazgeçmiyor

Muğla

Fethiye Tazelenme Üniversitesinde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçen yıl ekimde uzaktan eğitime başlandı. Haftanın 5 günü dans, İngilizce, Almanca, yoga, plates, beceri geliştirme, sosyal bilimler ve kültür sanat derslerinin verildiği eğitime, 80 öğrenci katılıyor.

Muğla'nın yanı sıra Ankara, İzmir, İstanbul ile Bursa'dan en genci 60 yaşında olan öğrenciler, her gün bilgisayarın karşısına geçmeden önce heyecanla hazırlık yapıyor. Okula gidermiş gibi ayna karşısında özenle hazırlanan öğrenciler, dersleri de dikkatlice takip ediyor.

"Saçımı tarayıp hafif makyaj yapıyorum"

Üniversitenin en yaşlı öğrencisi 83 yaşındaki Yonca Döğerli, AA muhabirine, üniversiteye kızının ısrarı üzerine başladığını söyledi.

Derslere katılmaya başladığında heyecanlandığını anlatan Döğerli, şunları kaydetti:

"Derslere girmeden önce en güzel elbisemi giyiyorum. Saçımı tarayıp, hafif makyaj yapıyorum. Bütün arkadaşlarımla derste görüşüyoruz. Katıldığım dersler beni çok etkiliyor. Son dersimizde genç bir hocanın yürüyemiyor olması beni hayata bağladı. Bundan çok etkilendim. Üniversite sayesinde çevrem genişledi. Birçok dost edindim. Eşimin ölümünden sonra arkadaşlarımın büyük desteği oldu. Beni yalnız bırakmadılar. Tüm dersleri özenle takip ediyorum."

"Kendime çeki düzen verip aynada kendime bakıyorum"

Öğrencilerden emekli öğretmen Ayşen Bayındır Gürbüz (77) de okula başladığına sevinemeden salgının başladığını dile getirdi.

Beceri derslerinde güzel şeyler öğrendiklerini, bazı arkadaşlarının yeni yönlerini keşfettiğini aktaran Gürbüz, şöyle konuştu:

"Ders saatine kadar heyecanlanıyorum. Kendime çeki düzen verip aynada kendime bakıyorum. Arkadaşlarımızla görüşeceğimiz için kendime özen gösteriyorum. Türkiye'nin her tarafından alanında uzman hocalar derslere girdi. Haftada üç gün bizi zorla ayağa kaldırdılar. Spor dersleriyle hareket etmemizi sağladılar. Bulaşık yıkarken, yemek yaparken spor dersleri aklıma geliyor. Kendi kendime bir şeyler mırıldanıp hareket ediyorum. Kahve yaparken koşarmış gibi hareket ediyorum."

Gürbüz, uzaktan eğitimle salgın sürecinde hiç yalnız kalmadığını, sıkılmadığını ve bu dönemi çok keyifli geçirdiğini bildirdi.

"Parfümlerimizi bile sıkarak derse giriyoruz"

Öğrenci temsilcisi 73 yaşındaki emekli öğretmen Canan İzmirli ise yüz yüze eğitim yaparmış gibi derslere hazırlandığını kaydetti.

Derse asla ev kıyafetiyle, eşofmanla katılmadıklarını belirten İzmirli, şunları ifade etti:

"Derslerde hep birbirimize takılıyoruz. 'Senin parfümün çok güzel kokuyor. Bugün ne sıktın?' diye. Parfümlerimizi bile sıkarak derse giriyoruz. Genelde 10 bin adım atan bir kişiyim ve eve kapandık. Çok zorluk yaşadık ama alıştık. Yalnız yaşıyorum ama bu eğitimler sayesinde hiç zorluk çekmedim. Yöneticilerimiz de sürekli arayıp, sordu. Program üzerinden başka kuruluşların canlı programlarına da katıldım. Sanal ortamda müze ve şehir gezilerine katıldım. En son çok gitmek istediğim Çin'i sanal ortamda dolaştım. Çok güzeldi."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 4 bin kişi hayatını kaybetti
Böbrek yetmezliği hastalarına 'Kovid-19 aşısını ihmal etmeyin' çağrısı
Bakan Varank: VLP aşısında da Faz 2'ye geçmeyi planlıyoruz
Biden, Kovid-19'a karşı aşılananların artık maske takmasına gerek olmadığını söyledi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Tazelenme üniversitesinin 'gönlü genç' öğrencileri uzaktan eğitimde bile bakımlarından vazgeçmiyor

Tazelenme üniversitesinin 'gönlü genç' öğrencileri uzaktan eğitimde bile bakımlarından vazgeçmiyor

Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 4 bin kişi hayatını kaybetti

Böbrek yetmezliği hastalarına 'Kovid-19 aşısını ihmal etmeyin' çağrısı

İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vakalar 10 binin altında seyrediyor

İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vakalar 10 binin altında seyrediyor
Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 534 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 534 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı