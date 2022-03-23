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Yaşam

Tarım Kredi, Kahta'da kurduğu tesisle Adıyaman bademini raflara taşıyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, "Tarım Kredi Kooperatifleri Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Kahta ilçemizde badem kırma işleme ve paketleme tesisi kurdu." dedi.

Orhan Pehlül   | 23.03.2022
Tarım Kredi, Kahta'da kurduğu tesisle Adıyaman bademini raflara taşıyor Fotoğraf: Orhan Pehlül/AA

Adıyaman

Türkiye'nin önemli badem üretim merkezlerinden Adıyaman'da Tarım Kredi Kooperatiflerince 4 yıl önce açılan tesiste işlenen badem ve fıstıklar ülkenin dört bir yanına ulaştırılıyor.

Kahta ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde 2018 yılında faaliyete geçen, 5 bin 400 metrekaresi kapalı 16 bin metrekare alana sahip badem ve fıstık işleme tesisinde 45 işçi çalışıyor.

Günlük 10-15 ton badem, 5-6 ton Antep fıstığı kırımı yapılan tesiste özenle paketlenen ürünler, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerindeki yerini alıyor. Ürünün fazla olması ve talep edilmesi halinde badem ve fıstıklar başka marketlere de gönderiliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, AA muhabirine, Adıyaman'ın son yıllarda yapılan çalışmalarla badem üretiminde ilk sırada yer aldığını söyledi.

Kentte badem üretiminin 20 bin dekar alandan 5 yıl içerisinde 100 bin dekara ulaştığını kaydeden Kıyas, şöyle konuştu:

"Badem tarımsal ürünlerin yetiştiriciliğinde depolanması, paketlenmesi ve pazarlanması noktasında önem arz etmektedir. İlimizde badem yetiştiriciliği artmaya başlayınca işlenmesi ve pazara sunumuna yönelik ihtiyaç doğmaya başladı. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri bir ilki gerçekleştirerek Kahta ilçemizde badem kırma işleme ve paketleme tesisi kurdu. Bu tesis sayesinde badem üreticilerimiz ürünlerini kırma işleme ve pazara sunma gibi sıkıntılar yaşamamaktadır."

Tesis müdürü Ömer Faruk Özbek ise badem ve Antep fıstığının kırmadan paketlemeye kadar bütün entegre sistemlerine sahip olduklarını ifade etti.

Tarım Kredi Kooperatiflerine ait market sayısının her geçen gün arttığını, tesiste üretilen badem ve fıstığın ülkenin dört bir yanındaki marketlere ulaştırıldığını vurgulayan Özbek, "Üretimimiz hız kesmeden devam ediyor. Bademde günlük 10-15 ton arasında, Antep fıstığında da 5-6 ton arasında kırım yapıyoruz." dedi.

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