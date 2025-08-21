Dolar
Kültür

Nemrut'un zirvesindeki binlerce yıllık heykeller nanoteknolojiyle ayağa kalkıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Nemrut'un binlerce yıllık mirasını ileri tekniklerle geleceğe taşıdıklarını belirterek, "Yürütülen ilk çalışmalarla Antiochos ve Kartal başları ile Apollon heykeli yeniden bütünlüğüne kavuştu." ifadelerini kullandı.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 21.08.2025 - Güncelleme : 21.08.2025
Nemrut'un zirvesindeki binlerce yıllık heykeller nanoteknolojiyle ayağa kalkıyor

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığının sağlamlaştırma projesiyle, Nemrut Dağı'nın doğu ve batı teraslarında yer alan eserler nanoteknolojiyle koruma altına alınıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, 5 yıllık süreçte, çağın en ileri teknikleriyle gerçekleşecek çalışmalarla, bu eşsiz mirasın gelecek kuşaklara aktarılacağını belirtti.

Bakan Ersoy, paylaşımında şunları kaydetti:

"Nemrut'un binlerce yıllık mirasını çağımızın en ileri teknikleriyle geleceğe taşıyoruz. Yürütülen ilk sağlamlaştırma çalışmalarıyla Antiochos ve Kartal başları ile Apollon heykeli yeniden bütünlüğüne kavuştu. Doğu ve batı teraslarında nanoteknolojiyle yapılan bu müdahaleler sayesinde taşların dokusu güçlendirildi, çatlaklar kapatıldı. Taşların dokusunu güçlendiren nano kireç ve nano silikat yöntemleri ilk kez Nemrut'ta kalıcı şekilde uygulanıyor ve bu yeni yöntem ilk kez Nemrut'un taşlarına nefes oldu.

Yapıları gelecek nesillere taşıyacak olan en doğru yöntem 2 yıl süren çalışmaların sonrasında belirlendi. 5 yıllık yol haritasıyla ilerleyecek bu proje, eşsiz mirası gelecek kuşaklara aktarmak için attığımız en önemli adımlardan biridir. Nemrut'un zirvesinde başlattığımız bu çalışmalarla, insanlık tarihinin sessiz tanıklarını, gelecek yüzyıllara güvenle emanet ediyoruz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum."

İlk etap 3 haftada tamamlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 7-27 Temmuz tarihlerinde 3 haftalık yoğun bir çalışmayla doğu ve batı teraslarındaki en kritik eserler üzerinde uygulamalar yapıldı.

Adıyaman Müze Müdürlüğünden bir uzman ve 6 restoratörün katıldığı çalışmalarda, Antiochos ve Kartal başları ile batı terasındaki 2 kumtaşı rölyef üzerinde kapsamlı müdahaleler gerçekleştirildi.

Kireçtaşı eserlerde mekanik ve biyolojik temizlikten sonra nano taneli kalsiyum hidroksit çözeltisi kullanılarak taşın bünyesi güçlendirildi. Çatlakların dolgu işlemleri ise hidrolik kireç bağlayıcı estetik harç ile yapıldı.

Kumtaşı eserlerde ise nano dağılımlı etil silikat çözeltisiyle sağlamlaştırma sağlandı ve suyun taş içine işlemesi engellendi.

Doğu terasında yer alan Apollon heykelinin başlık kısmındaki, geçmişte farklı gruplar tarafından yapıştırılmış ve sonrasında ayrılmış olan parça, bu kez kalıcı şekilde birleştirildi. Böylece Nemrut'un simge eserlerinden biri yeniden bütünlüğüne kavuştu.

Bakanlığın 2022 yılında başlattığı deneme çalışmaları ve 2023–2024 yıllarındaki kontrollerin ardından, bu yaz başlayan uygulamalar Nemrut'un geleceğini güvence altına alacak. Bu çalışmalar tamamlandığında Nemrut'un dev taş yüzleri, artık yalnızca geçmişi değil, geleceği de koruyan birer anıt olarak ayakta kalacak.

