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Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu
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Yaşam

Tarım arazisine traktörlerle 'Evde kal Türkiye' yazarak çağrı yaptılar

Erzurum'un Aşkale ilçesinde, tarım ve orman müdürlüğü yetkilileri ile çiftçiler, 900 dönümlük araziye traktörlerle "Evde kal Türkiye" yazdı.

Fırat Özdemir   | 07.04.2020
Tarım arazisine traktörlerle 'Evde kal Türkiye' yazarak çağrı yaptılar Fotoğraf: Fırat Özdemir/AA

Erzurum

Erzurum'un Aşkale ilçesinde, tarım ve orman müdürlüğü yetkilileri ile çiftçiler, 900 dönümlük araziye traktörlerle "Evde kal Türkiye" yazarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda vatandaşlara farkındalık oluşturdu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Evran'ın öncülüğünde ve çiftçilerin desteğiyle, vatandaş ile çiftçilerin Kovid-19'dan etkilenmemesi, Tarım ve Orman Bakanlığının çiftçilerin her zaman yanında olduğuna dikkatin çekilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Karların erimesiyle ekime başlanan arazide bir araya gelen müdürlük yetkilileri ve çiftçiler, ekimin yapıldığı ilçenin Merdiven mahallesindeki 900 dönümlük araziye traktörlerin yardımıyla "Evde kal Türkiye" yazarak, ay yıldız çizdi.

Söz konusu yazı ile vatandaşlara "Evde kal" çağrısında bulunan görevliler ve çiftçilerin bu yazısı drone ile havadan görüntülendi.

İlçe Tarım Müdürü Mustafa Evran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı olarak çiftçilerle üretime devam ettiklerini söyledi.

Yaşamın sürdürülebilmesi için tarım ve gıda üretiminin önemini vurgulayan Evran, "Vatandaşlarımız evinde kalsın biz üretime devam ediyoruz. Tarımda sorunların yaşanmaması amacıyla evinde kal Türkiye, biz tarladayız. Üretimin her safhasında çiftçilerimize yardım ediyoruz." dedi.

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