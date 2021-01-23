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Yaşam

Tarih kitaplarından esinlenerek başladığı bıçak yapımının aranan ustası oldu

Antalya'da tarih kitaplarında gördüğü kesici aletlerden esinlenerek bıçak yapmaya başlayan Durmuş Uslu, 47 yıldır özenle mesleğini sürdürüyor.

Servet Tümer   | 23.01.2021
Tarih kitaplarından esinlenerek başladığı bıçak yapımının aranan ustası oldu

Antalya

Serik ilçesi Deniztepe Mahallesi'nde yaşayan Uslu, ortaokul yıllarında tarih kitaplarında gördüğü kesici aletlere ilgi duymaya başladı. Kitaplardan bıçak yapımını öğrenen, evinin yanına küçük bir atölye kuran 61 yaşındaki Uslu, 47 yıldır kesici alet yapıyor.

Atölyesindeki körüğünde erittiği çeliği döverek sabırla bıçağa dönüştüren Uslu, bıçağın sapını ise keçi ve geyik boynuzundan yapıyor.

El emeğiyle yaptığı bıçakları Türkiye'nin çeşitli illerine gönderen Uslu'nun ürünlerine en fazla da koleksiyonerler ilgi gösteriyor.

"Bir günde zor bitirdiğim bıçaklar var"

İki çocuk babası Uslu, AA muhabirine, ekmeğin kolay kazanılmadığını, emeğiyle yıllardır evinin rızkını kazandığını söyledi.

Çocukluğundan bu yana hep üretmek istediğini anlatan Uslu, tarih kitabında görünce ilgisini çeken kesici aletlerinde hayatına yön verdiğini dile getirdi.

Babasının malzemelerini kullanarak yaptığı ilk kılıcı atölyesinde sergilediğini ifade eden Uslu, her gün sabahın ilk saatleriyle 4 metrekarelik dükkanını açtığını kaydetti.

Uslu, bıçak yapmanın büyük bir dikkat ve sabır istediğini belirterek şöyle konuştu:

"Bazen bir bıçak için saatlerimi ayırıyorum. Bir günde zor bitirdiğim bıçaklar var. Aceleye getirmeden, ateş ile örs arasında bıçağı tamamlamak için özveriyle çalışıyorum. Türkiye'nin farklı yerlerinden özel tasarım bıçak yaptırmak için arıyorlar. Farklı hayvan boynuzları ve çeliklerden bıçak isteyenler oluyor. İstanbul, Ankara, Kayseri, Ordu ve Gaziantep'ten müşterilerim var. Gönderdikleri çizimler üzerine de bıçaklar yapıyorum. Bıçaklarımın keskinliği konusunda müşterilerim çok memnun. "

Mesleğinin bir tutku olduğunu vurgulayan Uslu, sağlığı el verdiğince mesleğini devam ettireceğini söyledi.

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