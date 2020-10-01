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Yaşam

'Tahta bacak' Mahsun, engelli babası ve kardeşi için şehir şehir gezip gösteri yapıyor

Kayseri'de bir firmada kurye olarak çalışan Mahsun Karagöz, engelli babası ve kardeşine bakmak için şehir şehir gezip "tahta bacak" gösterileri sunuyor.

Ergün Haktanıyan   | 01.10.2020
'Tahta bacak' Mahsun, engelli babası ve kardeşi için şehir şehir gezip gösteri yapıyor Fotoğraf: Mesut Davarcı/AA

Kayseri

"Tahta bacak" Mahsun, engelli babası ve kardeşi için şehir şehir gezip gösteri yapıyor

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Mahsun Karagöz, görme engelli babası ve zihinsel engelli kardeşine bakabilmek için şehir şehir gezerek "tahta bacak" gösterileri gerçekleştiriyor. ( Mesut Davarcı - Anadolu Ajansı )

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Mahsun Karagöz, görme engelli babası ve zihinsel engelli kardeşine bakabilmek için şehir şehir gezerek "tahta bacak" gösterileri gerçekleştiriyor.

Karagöz, yaklaşık 5 yıl önce "tahta bacak" ve ateş gösterisi sunulan bir etkinlikten etkilenerek bu işi yapmaya karar verdi.

Tahta bacak başta olmak üzere diğer gösterilerle ilgili yardımcı olacak birini bulamayan Karagöz, bütün malzemeleri toplamaya ve gösteriyi tek başına yapmaya karar verdi.

Sanayide kendi imkanlarıyla tahta bacakları hazırlayan ve yaklaşık 4 ayda gösteriler için kendisini geliştiren Karagöz, Türkiye'nin farklı kentlerinde programlar yapmaya başladı.

Karagöz, AA muhabirine, 5 sene önce Kayseri Emniyet Müdürlüğünün tiyatro projesine katıldığını ve orada gösteri yapan bir kişiden etkilendiğini söyledi.

Tahta bacak ve ateş gösterisinin ilgisini çektiğini belirten Karagöz, "Daha sonra çeşitli denemelerim oldu. Ateş gösterisi yaparken kaza yaptım. Yemek borum yandı, hastanede yattım ama vazgeçmedim, devam ettim. Daha sonra tahta bacakla gösteri yapmayı öğrendim. Bu işte kimseden destek almadım, tek başıma öğrendim." dedi.

Karagöz, gösterilere Bünyan ilçesinde başladığını, daha sonra Türkiye'nin yarısını gezdiğini anlatarak, İzmir, İstanbul, Sivas, Ağrı, Antalya, Azerbaycan ve KKTC'de etkinlikler yaptığını dile getirdi.

Gösterilerine çocukların daha çok ilgi gösterdiğini aktaran Karagöz, "Annem beni 3 yaşındayken bırakıp gitti. Yetiştirme yurtlarında büyüdüm. Yaklaşık 9 yaşımda aileme bakmak için yurttan ayrılmak zorunda kaldım. Daha sonra çeşitli işlerde çalıştım. Babam görme engelli, kardeşim de zihinsel engelli. Gündüzleri kuryelik, akşamları ise çeşitli gösteriler yapıyorum. Ailem için her türlü riske giriyorum ve girmeye de hazırım." diye konuştu.

"4 ay gibi bir sürede öğrendim"

Yaptığı işin zorluklarına değinen Karagöz, şunları kaydetti:

"Tahta bacakla 3 metre 40 santimetre boya ulaşıyorum. Tahta bacaktan düşme halinde kaburgalarım başta olmak üzere vücudumun yüzde 60'ının kırılma ihtimali var. Ateş gösterisinde ise yüz, saç ve yemek borusunun yanma ihtimali var. Tahta bacakla ayağa hemen kalkmak kolay değil, 4 ay gibi bir sürede öğrendim. Farklı kişilerden tahta bacak yapımını öğrenmeye çalıştım ama yardımcı olmadılar. Sanayiye gittim, kendi çizdiğim projeyle tahta bacakları yaptım. Çok güzel ve eğlenceli şekilde işimi yapmaya çalışıyorum."

Arkadaşlarının "Ateşbaz Mahsun" diye lakap taktıklarını ifade eden Karagöz, ailesine daha iyi şartlarda bakabileceği bir iş bulabilmesi durumunda gösterileri bırakabileceğini dile getirdi.

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