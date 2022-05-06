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Yaşam

Suudi Arabistan'daki ezan yarışmasının birincisi memleketi Van'da ezan okudu

Suudi Arabistan'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda, ezan dalında birinci olan Şarkışla Ravza Camii İmam Hatibi Muhsin Kara, memleketi Van'da cuma namazı öncesi ezan okudu.

Yılmaz Kazandıoğlu   | 06.05.2022
Suudi Arabistan'daki ezan yarışmasının birincisi memleketi Van'da ezan okudu Fotoğraf: Yılmaz Kazandıoğlu/AA

Van

Ramazan Bayramı dolayısıyla kente gelen Kara'yı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Merkez Cami'de vatandaşlar, başarısından dolayı tebrik etti.

Kara, camide Kur'an-ı Kerim, ardından da cuma namazı için ezan okudu.

Muhsin Kara, namaz sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan televizyonunda 2019 yılından itibaren yapılan, 80 ülkeden 42 bin yarışmacının başvurduğu "Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması"na katıldığını belirterek şunları söyledi:

"Allah'ımıza hamdolsun hem milletimiz hem ülkemiz hem de doğup büyüdüğüm memleketim adına çok güzel bir başarı olduğunu düşünüyorum. Rabbime sonsuz hamdediyorum, bize böyle bir lütuf ve ihsanda bulunduğu için. En çok da şunun için şükrediyorum; insanlar artık Kur’an-ı Kerim ve ezan okuyarak da bir yerlere gelebileceğini, Allah'a hizmet edebileceklerini, dünyevi ve uhrevi birçok nimete gark olacaklarını bu vesileyle görmüş oldular."

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