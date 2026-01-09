Dolar
43.04
Euro
50.14
Altın
4,509.95
ETH/USDT
3,086.50
BTC/USDT
90,503.00
BIST 100
12,200.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Sivas'ta poşet ve leğenle kayan çocuklara tahta kızak hediye edildi

Sivas merkeze bağlı Beypınar köyünde kar yağışı sonrası poşet ve leğenle kayan öğrencilere, Sivas Turizm Derneğinin katkılarıyla temin edilen el yapımı tahta kızaklar, Vali Yılmaz Şimşek tarafından hediye edildi.

Halife Yalçınkaya  | 09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
Sivas'ta poşet ve leğenle kayan çocuklara tahta kızak hediye edildi Fotoğraf: Halife Yalçınkaya/AA

Sivas

Başıbüyük, Onbaşı ve Kızılca köylerine taşımalı eğitim veren Beypınar Köyü İlk ve Ortaokulu'ndaki çocukların köyde naylon poşet ve leğenle kaydıkları görüntüleri sosyal medyada paylaşmalarının ardından Sivas Turizm Derneği çalışma başlattı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Valiliğin de desteğiyle kentteki bir firma tarafından okuldaki 72 çocuk için el yapımı tahta kızaklar hazırlandı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Dernek Başkanı Hakan Bakar ile köy okulunu ziyaret ederek, kızakları öğrencilere dağıttı.

Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların çok bilinçli, öğretmenlerinin ise çok gayretli oldukları için güzel başarılar elde ettiklerini ve kupalar kazandıklarını söyledi.

Bu nedenle onları ödüllendirmek istediklerini belirten Şimşek, "Onlara birer kızak hediye ettik. Aslında bu fikre, geçen gün çocuklarımızın poşet ve leğenle kayması vesile oldu. Onların sevinçlerini daha da artıralım, sevinçlerine ortak olalım istedik. Bu vesileyle buraya geldik, kızakları dağıttık. Kızakları temin eden hayırseverlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kızaklarına kavuşan öğrenciler okul yakınındaki rampa yolda toplu halde kayarak yeni kızakların keyfini çıkardı.

Programın sonunda çocuklara ekmek arası sucuk ikram edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Valiliğinden fırtına ve sağanak uyarısı
Bakan Fidan: Terör örgütü YPG/SDG, sadece güç gördüğü zaman pozisyon değiştiren bir aktör
Rıza Akpolat "rüşvet almak" suçundan tutuklandı
Mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik "Kapalıçarşı soruşturması"nda 44 zanlı tutuklandı
Tokat'ta Yeşilırmak'ta çok sayıda balık kıyıya vurdu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Sivas'ta poşet ve leğenle kayan çocuklara tahta kızak hediye edildi

Sivas'ta poşet ve leğenle kayan çocuklara tahta kızak hediye edildi

Moskova'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Aladağlar'da oluşan kar güzelliği dronla görüntülendi

Anadolu'nun kıraç topraklarında verimi artıran 5 çeşit yerli soya tohumu geliştirildi

Anadolu'nun kıraç topraklarında verimi artıran 5 çeşit yerli soya tohumu geliştirildi
Vefa ekipleri kışın zor şartlarında ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor

Vefa ekipleri kışın zor şartlarında ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor
Doğu Anadolu’da soğuk ve kar etkisini sürdürüyor

Doğu Anadolu’da soğuk ve kar etkisini sürdürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet