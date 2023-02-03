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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çankırı'nın Eldivan ilçesinde yapımı tamamlanan hükümet konağının açılış töreninde konuşuyor.
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Yaşam

Sivas'ta çam ağaçlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'na kar yağdı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Serhat Zafer   | 03.02.2023
Sivas'ta çam ağaçlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'na kar yağdı Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

İlkbahar ve yaz mevsiminde çok sayıda vatandaşın uğrak yeri olan, ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki yaylada, aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Özellikle ilkbaharda doğal güzellikleriyle görenleri büyüleyen yayla, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Soğuk havanın da etkili olduğu yayladaki iki gölet dondu.

Yayla kar yağışının ardından sessizliğe büründü.

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