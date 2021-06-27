Sivas'ta ambulans helikopter zatürre olan "Meliha bebek" için havalandı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde zatürre olan bebek, ambulans helikopterle il merkezine sevk edildi.
Sivas
Nefes almakta güçlük çeken 1,5 aylık Meliha Derinsu Kayalı, ailesi tarafından Koyulhisar İlçe Hastanesine götürüldü.
Bebeğin zatürre nedeniyle solunum güçlüğü çektiğinin belirlenmesi üzerine ilçeye ambulans helikopter istendi.
112 Hava Ambulansı ile Sivas'a sevk edilen bebek, Numune Hastanesinde tedavi altına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.