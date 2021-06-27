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Yaşam

Sivas'ta ambulans helikopter zatürre olan "Meliha bebek" için havalandı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde zatürre olan bebek, ambulans helikopterle il merkezine sevk edildi.

Serhat Zafer   | 27.06.2021
Sivas'ta ambulans helikopter zatürre olan "Meliha bebek" için havalandı

Sivas

Nefes almakta güçlük çeken 1,5 aylık Meliha Derinsu Kayalı, ailesi tarafından Koyulhisar İlçe Hastanesine götürüldü.

Bebeğin zatürre nedeniyle solunum güçlüğü çektiğinin belirlenmesi üzerine ilçeye ambulans helikopter istendi.

112 Hava Ambulansı ile Sivas'a sevk edilen bebek, Numune Hastanesinde tedavi altına alındı.

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