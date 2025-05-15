Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın öldü
Sivas'ın Zara ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın yaşamını yitirdi.
Sivas
Zara ilçesi Ilıca köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan 35 yaşındaki iki çocuk annesi Ç.K'nin vücuduna kene yapıştı. Rahatsızlanan kadın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ç.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yakınlarına teslim edilen Ç.K'nin cenazesinin, Zara ilçesi Ilıca köyünde toprağa verileceği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.