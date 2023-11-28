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Trabzon'un Karadeniz kıyısındaki ilçesi Beşikdüzü'nde dalgalara kapılarak kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor
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Yaşam

Sinop'ta koruma altındaki yüzlerce kum zambağı fırtınada zarar gördü

Sinop'ta iki gün etkili olan fırtına, koruma altındaki kum zambaklarına zarar verdi.

Gökhan Gücüklüoğlu  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
Sinop'ta koruma altındaki yüzlerce kum zambağı fırtınada zarar gördü Fotoğraf: Kenan Türkseven/AA

Sinop

Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından dünyada nadir rastlanması ve neslinin tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle koruma altına alınan kum zambakları, ilin Akliman ve Sarıkum sahillerinde yoğun olarak görülüyordu. Yüzlerce kum zambağı fırtınanın etkisiyle oluşan dalgalar nedeniyle yerinden söküldü.

Özellikle Akliman sahili boyunca etkili olan fırtına bölgedeki çok sayıda kum zambağını sökerek yol kenarındaki kaldırımın üstlerine kadar savurdu.

Bölge sakinlerinden Ramazan Keskin, AA muhabirine, iki gün süreyle bir felaket yaşadıklarını söyledi.

Balıkçı olduğunu ve ağlarının bir kısmının fırtınada kaybolduğunu anlatan Keskin, "Maalesef ne kadar kum zambağı varsa zarara uğradı. Dalgalar yola kadar vurduğu için köklerinden söküp mahvetti. Bu tablo bizi de üzdü." diye konuştu.

Şerafettin Usta da kum zambağının çok değerli bir bitki olduğuna işaret ederek, "Bu değerli bitkiyi koparmanın cezası var. Ama deniz, afet kopardı, mahvetti. Elimizden gelen bir şey yok." dedi.

Bu arada, temmuz ve ağustosta çiçek açan kum zambaklarını koparanlara 244 bin 315 lira cezai işlem uygulanıyor.

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